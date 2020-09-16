Нетаниягу выдвинут на Нобелевскую премию мира за соглашения с ОАЭ и Бахрейном
Депутат парламента Италии Паоло Гримольди выдвинул кандидатуру премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу на Нобелевскую премию мира. Об этом политик написал в своем "твиттере".
Он так пояснил свое решение: "Я выдвинул кандидатуру Нетаниягу на Нобелевскую премию. Почему?
1. Нормализация отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами.
2.Нормализация отношений с Бахрейном.
3. Переговоры с Саудовской Аравией и открытие воздушного пространства Саудовской Аравии для израильских самолетов, что свидетельствует о переговорах о взаимном признании.
История!", - написал он.
I presented the candidacy of @netanyahu for the #NobelPeacePrize. Why?— Paolo Grimoldi (@GrimoldiPaolo) September 16, 2020
1) Pacification with UAE
2) Pacification with Bahrain
3) Dialogue with KSA & opening of Saudi airspace to Israeli aircraft producing debates on mutual recognition.Historic! Thanks to Trump as well! @Israel pic.twitter.com/1EJc4GKoXU
Отметим, что за те же заслуги в начале сентября был официально выдвинут на Нобелевскую премию мира президент США Дональд Трамп. Инициатором выдвижения стал норвежский парламентарий Кристиан Тюбринг-Йедде.
"Он сделал для достижения мира между народами больше, чем кто-либо еще, выдвинутый на премию", – цитирует канал политика-ветерана, возглавляющего делегацию Норвегии при парламентской ассамблее NATO.
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Президент США Трамп выдвинут на Нобелевскую премию мира за соглашение между Израилем и ОАЭ