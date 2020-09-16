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NEWSru.co.il :: В мире16 сентября 2020 г., 16:58

Нетаниягу выдвинут на Нобелевскую премию мира за соглашения с ОАЭ и Бахрейном

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Нетаниягу выдвинут на Нобелевскую премию мира за соглашения с ОАЭ и Бахрейном

Депутат парламента Италии Паоло Гримольди выдвинул кандидатуру премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу на Нобелевскую премию мира. Об этом политик написал в своем "твиттере".

Он так пояснил свое решение: "Я выдвинул кандидатуру Нетаниягу на Нобелевскую премию. Почему?
1. Нормализация отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами.
2.Нормализация отношений с Бахрейном.
3. Переговоры с Саудовской Аравией и открытие воздушного пространства Саудовской Аравии для израильских самолетов, что свидетельствует о переговорах о взаимном признании.
История!", - написал он.


Отметим, что за те же заслуги в начале сентября был официально выдвинут на Нобелевскую премию мира президент США Дональд Трамп. Инициатором выдвижения стал норвежский парламентарий Кристиан Тюбринг-Йедде.

"Он сделал для достижения мира между народами больше, чем кто-либо еще, выдвинутый на премию", – цитирует канал политика-ветерана, возглавляющего делегацию Норвегии при парламентской ассамблее NATO.

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// NEWSru.co.il // В мире // 09 сентября 2020
Президент США Трамп выдвинут на Нобелевскую премию мира за соглашение между Израилем и ОАЭ

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