Нетаниягу выдвинут на Нобелевскую премию мира за соглашения с ОАЭ и Бахрейном

Депутат парламента Италии Паоло Гримольди выдвинул кандидатуру премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу на Нобелевскую премию мира. Об этом политик написал в своем "твиттере".

Он так пояснил свое решение: "Я выдвинул кандидатуру Нетаниягу на Нобелевскую премию. Почему?

1. Нормализация отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами.

2.Нормализация отношений с Бахрейном.

3. Переговоры с Саудовской Аравией и открытие воздушного пространства Саудовской Аравии для израильских самолетов, что свидетельствует о переговорах о взаимном признании.

История!", - написал он.

