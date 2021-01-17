Алексей Навальный задержан в аэропорту "Шереметьево"
Вечером в воскресенье, 17 января, в 21:00 на паспортном контроле в аэропорту "Шереметьево" Алексей Навальный был задержан сотрудниками российских силовых структур.
Адвокат Ольга Михайлова прошла погранконтроль беспрепятственно, к Алексею Навальному ее не пустили. Юлия Навальная и Кира Ярмыш задержались в зоне прилета до выяснения причин задержания.
Примерно через 15 минут после задержания УФСИН РФ заявил: "В аэропорту "Шереметьево" сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН России по Москве был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока... Дальнейшую меру пресечения Навального определит суд, до решения суда, он будет находиться под стражей".
Задержание Алексея pic.twitter.com/q3mq4VZgBG– Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) January 17, 2021
Как сообщалось ранее, супруги Навальные прибыли в Москву из Берлина рейсом DP 936 авиакомпании "Победа". Самолет должен был приземлиться в аэропорту "Внуково", но перенаправили в "Шереметьево" под надуманным предлогом.
После того, как самолет приземлился в "Шереметьево" и пассажиров привезли к терминалу, Навальный извинился за неудобства, не по его вине, доставленные сотням пассажиров. "Я прилетел сюда... И это мой лучший день за последние пять месяцев... Я не боюсь... потому что я знаю, что я прав", – заявил Навальный перед тем, как пойти на погранконтроль.
ЗАДЕРЖАНИЯ ВО ВНУКОВО
Еще в первой половине дня во "Внуково" прибыли дополнительные силы полиции и Росгвардии. Около стоянки автомобилей ожидало большое число автобусов и автозаков.
Встречать Навальных в аэропорт "Внуково" пришли сотни людей, в их числе сторонники оппозиционера и журналисты. В зале прилета находится множество сотрудников полиции.
Незадолго до ожидаемого приземления самолета начались задержания тех, кто собрался в аэропорту, чтобы встретить Навального. Среди десятков других были задержаны сотрудники ФБК. В общей сложности, задержали 53 человек.
Люди в зале прилета скандировали лозунги, в том числе "Свободу политзаключенным", "Фашисты", "Путина в отставку", "Позор" и т.п. Когда стало известно, что рейс перенаправили, стал звучать призыв "Самолет во Внуково!"
После того, как стало известно, что самолет посадили в "Шереметьево", полиция перекрыла выезды из "Внуково", очевидно, чтобы не дать сторонникам Навального встретить его в другом аэропорту.
ОТРАВЛЕНИЕ НАВАЛЬНОГО
Один из лидеров российской оппозиции Алексей Навальный потерял сознание, когда летел 20 августа самолетом авиакомпании S7 в Москву из Томска. Самолет экстренно сел в Омске. Навального доставили в реанимационное отделение ближайшей больницы (Омская больница скорой медицинской помощи №1). Он был в коме, состояние оценивалось как тяжелое. Представители ФБК сразу заявили, что, по их мнению, Навальный был отравлен. Омские врачи говорили о том, что у Навального нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови, отравление они не подтверждали. Через несколько дней Навального удалось вывезти в Германию, где было подтверждено, что его отравили "Новичком". 23 сентября Навального выписали из берлинской больницы Charite. После чего он проходил процесс реабилитации.
14 декабря Навальный выступил с заявлением: "Я знаю, кто хотел меня убить. Я знаю, где они живут. Я знаю, где они работают. Я знаю их настоящие имена. Я знаю их поддельные имена. У меня есть их фотографии". Он рассказал, что расследование было проведено не ФБК, которое подключилось к нему только на финальной стадии. "Основную работу сделала расследовательская группа Bellingcat совместно с изданием Инсайдер, а конкретно их главный и очень крутой расследователь Кристо Грозев из Болгарии", – говорит он. Расследователи использовали данные телефонного биллинга и геолокации мобильных телефонов (эти данные можно купить через интернет, их используют, например, частные детективы).
Первое имя в списке: некий Паняев Владимир Александрович, который, как отмечают расследователи, не только работает в ФСБ, но и до недавнего времени был прописан в Москве в том же, доме, в котором прописан Навальный. Установлено, что этот человек сопровождал Навального в его поездках. Называются также еще два имени "сопровождающих", которые не являются коллегами Навального, как потом устанавливается – эти имена вымышленные. Затем называются и другие имена сотрудников российских спецслужб, которые, по версии расследователей, были причастны к покушению на Навального с применением "Новичка", и устанавливаются подлинные имена всех участников этой группы. Кроме того, выясняется, что сотрудники спецслужб, представленные в этом списке, сопровождали Навального в его поездках по России не только летом 2020 года, но и ранее. Причем многие из этих сотрудников связаны с предполагаемыми разработчиками боевых отравляющих веществ, почти у всех есть медицинское или химическое образование. По оценке Навального, таких "совместных путешествий" с теми, кто планировал его убийство, было не менее 30, причем всегда выбирались поездки, в которых оппозиционер должен был останавливаться на ночь в отеле. Алексей Навальный считает, что приказ об его убийстве был дан президентом России Владимиром Путиным после декларации оппозиционера о намерении баллотироваться на пост президента РФ (в декабре 2016 года).
Данные этого расследование были перепроверены сотрудниками ФБК, а также редакциями Der Spiegel (Германия), El Pais (Испания) и CNN (США).
21 декабря Навальный заявил, что говорил с одним из сотрудников ФСБ, причастных к его отравлению – военным химиком, отвечающим за зачистку следов химоружия после совершения преступления.
Речь шла о Константине Кудрявцеве, который, в отличие от его коллег, не повесил трубку, когда ему позвонил Навальный, а разговаривал с ним 45 минут, предполагая, что его собеседник – помощник секретаря Совета безопасности и бывшего директора ФСБ Николая Патрушева. Навальный в роли "помощника Патрушева" потребовал от Кудрявцева краткий отчет причин провала операции в Томске, тот в разговоре назвал некоторых других участников операции (имена которых звучали в публикации Навального от 14 декабря), оправдываясь, сказал, что "если бы чуть дольше летел" (Навальный в самолете после отравления), то "всё могло бы пойти иначе" (позже он подтверждает, что ранняя посадка самолета была главной причиной того, почему "фигурант" выжил, и называет вторую причину – грамотные действия медиков скорой помощи, вколовших отравленному антидот). Кудрявцев подтверждает, что вещи Навального, в которых он был на момент отравления, остались в Омске. Эти вещи, по словам Кудрявцева, были переданы его коллегам сотрудниками транспортной полиции, после чего специалисты ФСБ с этими вещами "поработали" и вернули "местным". Причем Кудрявцев сообщает, что повторная "очистка" одежды Навального была произведена через две недели после 25 августа. При этом Кудрявцев говорит о том, что отравляющее вещество было нанесено на трусы Навального. Он также заявил, что военный медик Станислав Макшаков (руководитель группы ФСБ по отравлению Навального) рекомендовал наносить отравляющее вещество на швы внутренней стороны гульфиковой части трусов.
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