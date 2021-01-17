Алексей Навальный задержан в аэропорту "Шереметьево"

Вечером в воскресенье, 17 января, в 21:00 на паспортном контроле в аэропорту "Шереметьево" Алексей Навальный был задержан сотрудниками российских силовых структур.

Адвокат Ольга Михайлова прошла погранконтроль беспрепятственно, к Алексею Навальному ее не пустили. Юлия Навальная и Кира Ярмыш задержались в зоне прилета до выяснения причин задержания.

Примерно через 15 минут после задержания УФСИН РФ заявил: "В аэропорту "Шереметьево" сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН России по Москве был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока... Дальнейшую меру пресечения Навального определит суд, до решения суда, он будет находиться под стражей".

Как сообщалось ранее, супруги Навальные прибыли в Москву из Берлина рейсом DP 936 авиакомпании "Победа". Самолет должен был приземлиться в аэропорту "Внуково", но перенаправили в "Шереметьево" под надуманным предлогом.

После того, как самолет приземлился в "Шереметьево" и пассажиров привезли к терминалу, Навальный извинился за неудобства, не по его вине, доставленные сотням пассажиров. "Я прилетел сюда... И это мой лучший день за последние пять месяцев... Я не боюсь... потому что я знаю, что я прав", – заявил Навальный перед тем, как пойти на погранконтроль.

ЗАДЕРЖАНИЯ ВО ВНУКОВО

Еще в первой половине дня во "Внуково" прибыли дополнительные силы полиции и Росгвардии. Около стоянки автомобилей ожидало большое число автобусов и автозаков.

Встречать Навальных в аэропорт "Внуково" пришли сотни людей, в их числе сторонники оппозиционера и журналисты. В зале прилета находится множество сотрудников полиции.

Люди в зале прилета скандировали лозунги, в том числе "Свободу политзаключенным", "Фашисты", "Путина в отставку", "Позор" и т.п. Когда стало известно, что рейс перенаправили, стал звучать призыв "Самолет во Внуково!"

После того, как стало известно, что самолет посадили в "Шереметьево", полиция перекрыла выезды из "Внуково", очевидно, чтобы не дать сторонникам Навального встретить его в другом аэропорту.

ОТРАВЛЕНИЕ НАВАЛЬНОГО

Один из лидеров российской оппозиции Алексей Навальный потерял сознание, когда летел 20 августа самолетом авиакомпании S7 в Москву из Томска. Самолет экстренно сел в Омске. Навального доставили в реанимационное отделение ближайшей больницы (Омская больница скорой медицинской помощи №1). Он был в коме, состояние оценивалось как тяжелое. Представители ФБК сразу заявили, что, по их мнению, Навальный был отравлен. Омские врачи говорили о том, что у Навального нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови, отравление они не подтверждали. Через несколько дней Навального удалось вывезти в Германию, где было подтверждено, что его отравили "Новичком". 23 сентября Навального выписали из берлинской больницы Charite. После чего он проходил процесс реабилитации.

14 декабря Навальный выступил с заявлением: "Я знаю, кто хотел меня убить. Я знаю, где они живут. Я знаю, где они работают. Я знаю их настоящие имена. Я знаю их поддельные имена. У меня есть их фотографии". Он рассказал, что расследование было проведено не ФБК, которое подключилось к нему только на финальной стадии. "Основную работу сделала расследовательская группа Bellingcat совместно с изданием Инсайдер, а конкретно их главный и очень крутой расследователь Кристо Грозев из Болгарии", – говорит он. Расследователи использовали данные телефонного биллинга и геолокации мобильных телефонов (эти данные можно купить через интернет, их используют, например, частные детективы).

Данные этого расследование были перепроверены сотрудниками ФБК, а также редакциями Der Spiegel (Германия), El Pais (Испания) и CNN (США).

21 декабря Навальный заявил, что говорил с одним из сотрудников ФСБ, причастных к его отравлению – военным химиком, отвечающим за зачистку следов химоружия после совершения преступления.





