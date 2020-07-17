Суд Калифорнии: рассмотрение иска WhatsApp к израильской NSO Group будет продолжено
Суд Калифорнии принял решение о том, что рассмотрение иска компании WhatsApp к израильской NSO Group будет продолжено. Это означает, что в ближайшее время компанию NSO могут обязать предоставить окружному суду информацию о своих государственных заказчиках, сообщает The Guardian.
Судья Филис Хемилтон заметила, что ее не полностью убедили аргументы NSO Group, стремившейся доказать, что компания не играла никакой роли в "нацеливании" своих клиентов на тех или иных пользователей WhatsApp, даже в том случае, если это делалось по просьбе заказчиков. Таким образом, рассмотрение иска переходит к стадии, на которой у сторон могут запросить соответствующие документы.
Напомним, в конце октября прошлого года компания WhatsApp обвинила NSO Group в причастности к взломам приложений WhatsApp высокопоставленных правительственных и военных чиновников, по меньшей мере, в 20 странах на пяти континентах. Компания WhatsApp подала иск против NSO Group, утверждая, что эта израильская компания создала и продала хакерскую платформу, использовавшую "дыру" в серверах, принадлежащих WhatsApp. С помощью этого программного обеспечения клиенты NSO Group, согласно данным обвинения, взломали мобильные телефоны как минимум 1400 пользователей.
Агентство Reuters, сообщая об этом, отмечало, что клиентами NSO Group являются "исключительно государственные заказчики". По сведениям Reuters, пострадали граждане Соединенных Штатов, Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна, Мексики, Пакистана, Индии и других стран. Помимо прочих, среди "жертв" оказались журналисты и правозащитники из Индии.
В NSO Group ранее заявляли, что ПО этой компании предназначено исключительно для помощи государственным силовым структурам, которые занимаются розыском террористов и преступников.
Напомним, что компания WhatsApp, создавшая одноименный мессенджер, была основана Яном Кумом и Брайаном Эктоном в 2009 году. Центральный офис компании расположен в Маунтин-Вью, США. С октября 2014 года компания принадлежит корпорации Facebook.
Корпорация Facebook, владеющая одноименной социальной сетью, подала в окружной суд в Сан-Франциско иск против израильской компании кибертехнологий NSO Group. Facebook требует запретить NSO осуществлять несанкционированный доступ или попытки несанкционированного доступа к переписке пользователей на платформе мгновенных сообщений WhatsApp и на других платформах Facebook.
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