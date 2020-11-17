Умер режиссер Роман Виктюк

Во вторник, 17 ноября, в больнице имени братьев Бахрушиных в Москве в возрасте 84 лет умер режиссер, народный артист России Роман Виктюк.

27 октября стало известно, что Виктюк накануне дня рождения госпитализирован с коронавирусом. После того, как состояние режиссера ухудшилось, его перевели в реанимацию. Через несколько недель он скончался.

Роман Виктюк. Краткая справка

Роман Виктюк родился 28 октября 1936 года во Львове в семье учителей. Уже в школьные годы проявлял интерес к актёрской деятельности. Вместе с друзьями и одноклассниками он ставил небольшие спектакли.

По окончании в 1956 году актёрского факультета ГИТИСа работал в театрах Львова, Киева, Калинина и Вильнюса.

В Русском драматическом театре Литовской ССР (ныне Русский драматический театр Литвы) был ведущим режиссёром в 1970-1974 годах.

Поставил пьесу П.Шеффера "Чёрная комната" (премьера 29 января 1971), романтическую драму Юлиуша Словацкого (в переводе Бориса Пастернака) "Мария Стюарт", "Валентин и Валентина" М. Рощина (1971), "Любовь – книга золотая" А. Толстого, "Дело передаётся в суд" А. Чхаидзе, "Принцесса и дровосек" Г. Волчек и М. Микаэлян (1972), "С любимыми не расставайтесь" А. Володина, "Встречи и расставания" А. Вампилова, "Продавец дождя" Р. Нэша (1973). Позднее приглашался в Вильнюс для постановок в Русском драматическом театре "Уроков музыки" Л. С. Петрушевской (премьера 31 января 1988) и "Мастера и Маргариты" по М.А.Булгакову (премьера 20 октября 1988).

Начиная с середины 1970-х, режиссёр ставит спектакли в столичных театрах, среди которых "Царская охота" в Театре им. Моссовета, "Муж и жена снимут комнату" и "Татуированная роза" во МХАТе, "Утиная охота" А. Вампилова и "Уроки музыки" Л. Петрушевской в Студенческом театре МГУ (был запрещён).

Спектаклем "М. Баттерфляй" (1990), по пьесе Д.Г.Хуана, открылся Театр Романа Виктюка, объединивший артистов из разных театров. Роман Виктюк также является основателем (вместе с Игорем Подольчаком и Игорем Дюричем) Фондa Мазоха (1991, Львов).

С 2001 по 2006 год работал на телеканале ТВЦ: был ведущим ночной разговорной программы "Поэтический театр Романа Виктюка" (2001-2006) и ток-шоу "Человек из ящика" (2005).

Владел русским, украинским, польским языками, говорил на идиш. Многократно бывал в Израиле. В 2011 году в интервью NEWSru.co.il он рассказывал: "В Израиль я приезжаю прямо как домой. Все мои друзья из моего двора – все они здесь. Здесь и в Америке. Они все евреи. Я с детства лопотал на идиш! Знаю этот прекрасный язык".

Умер от осложнений коронавирусной болезни в Москве 17 ноября 2020 года.