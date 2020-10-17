Война в Нагорном Карабахе/Арцахе: обстрелы Гянджи и Степанакерта, есть жертвы
В ночь на субботу, 17 октября, власти Азербайджана заявили, что в результате очередного ракетного обстрела азербайджанского города Гянджа погибли не менее 13 мирных граждан, более 50 получили ранения, разрушены десятки домов. В Баку говорят, что удары были нанесены оперативно-тактическими баллистическими ракетами "Скад" (Р-17) с территории Армении. Азербайджан также сообщает об обстреле Мингечевира. Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян опровергла утверждение о ракетных ударах с территории республики.
В свою очередь армянская сторона заявляет, что ночью продолжались ракетные обстрелы города Степанакерт (столица Нагорного Карабаха/Арцаха) и обстрелы села Шош. Есть раненые, о погибших не сообщалось.
Министерство обороны Армении объявило, что армянские силы ПВО сбили в воздушном пространстве республики два азербайджанских беспилотника. В Баку эти сведения опровергают.
В минобороны Армении также сообщают, что азербайджанские беспилотники в пятницу нанесли несколько ударов по инфраструктуре армянских вооруженных сил около населенных пунктов Хнацах, Арцваник и Давид Бек в Сюникской области Армении, на юге страны. Эту информацию в Баку не комментируют.
Боевые действия в Нагорном Карабахе/Арцахе и прилегающих районах Азербайджана и Армении продолжаются.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
Никол Пашинян в интервью Libération: "Именно Турция побудила Азербайджан к нападению"
The Washington Post: Гибель сирийских наемников показывает, как Турция и Россия могут увязнуть в нагорно-карабахском конфликте
Сергей Мелконян: "Израильское оружие серьезно влияет на соотношение сил на поле боя". Интервью
Фуад Ахундов: "Почему Ереван отозвал своего посла из Израиля, но не из России?" Интервью