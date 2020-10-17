Война в Нагорном Карабахе/Арцахе: обстрелы Гянджи и Степанакерта, есть жертвы

В ночь на субботу, 17 октября, власти Азербайджана заявили, что в результате очередного ракетного обстрела азербайджанского города Гянджа погибли не менее 13 мирных граждан, более 50 получили ранения, разрушены десятки домов. В Баку говорят, что удары были нанесены оперативно-тактическими баллистическими ракетами "Скад" (Р-17) с территории Армении. Азербайджан также сообщает об обстреле Мингечевира. Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян опровергла утверждение о ракетных ударах с территории республики.

В свою очередь армянская сторона заявляет, что ночью продолжались ракетные обстрелы города Степанакерт (столица Нагорного Карабаха/Арцаха) и обстрелы села Шош. Есть раненые, о погибших не сообщалось.

Министерство обороны Армении объявило, что армянские силы ПВО сбили в воздушном пространстве республики два азербайджанских беспилотника. В Баку эти сведения опровергают.

В минобороны Армении также сообщают, что азербайджанские беспилотники в пятницу нанесли несколько ударов по инфраструктуре армянских вооруженных сил около населенных пунктов Хнацах, Арцваник и Давид Бек в Сюникской области Армении, на юге страны. Эту информацию в Баку не комментируют.

Боевые действия в Нагорном Карабахе/Арцахе и прилегающих районах Азербайджана и Армении продолжаются.