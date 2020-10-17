Французские СМИ: учителя обезглавил чеченец из Москвы; его родители и брат задержаны

В ходе следствия по делу о жестоком убийстве преподавателя колледжа в городе Конфлан-Сент-Онорин, на севере Франции, задержаны уже девять человек, среди них – родители и младший брат нападавшего, его дед и бабушка, а также отец одного из учеников погибшего.

Как сообщает France TV info со ссылкой на источники, близкие к следствию, преступник, убивший учителя – чеченец из Москвы, 2002 года рождения.

Согласно предварительной информации, убитый – 47-летний преподаватель истории местного колледжа Сэмюэль П., недавно рассказывавший школьникам о свободе слова на примере публикации изданием Charlie Hebdo карикатур на пророка Мухаммеда. По словам родителей школьников, собираясь показать детям рисунки, учитель предложил мусульманам покинуть класс, так как не хотел расстроить или шокировать их. Тем не менее, действия учителя вызвали бурную реакцию не только среди родителей его учеников, но и в мусульманской городской общине. После урока педагог получил несколько писем с угрозами по электронной почте.

По словам очевидцев, в момент нападения преступник кричал: "Аллах ахбар!". Совершив преступление, он успел выложить фотографию жертвы в своем "твиттере", дополнив снимок подписью: "Макрон, правитель неверных, я казнил одного из твоих псов, посмевшего унизить Мухаммада".

Президент Франции Эммануэль Макрон, прибывший в сопровождении ряда министров в коммуну, где произошло убийство, назвал произошедшее терактом."Один из наших соотечественников убит за то, что рассказывал своим ученикам о свободе самовыражения", - заявил Макрон, подчеркнув, что речь идет о теракте, совершенном исламистом.