Французские СМИ назвали имя погибшего учителя и имя его убийцы

По данным СМИ, 47-летнего преподавателя колледжа в городе Конфлан-Сент-Онорин, погибшего накануне, звали Самюэль Пати; у него остались жена и ребенок. Имя убийцы – Абдула Анзоров, он – чеченец из Москвы, 2002 года рождения, сообщает La Depeche.

В ходе следствия задержаны уже девять человек, среди них – родители и младший брат нападавшего, его дед и бабушка, а также отец одного из учеников погибшего.

16 октября Самюэль Пати был обезглавлен во дворе колледжа. По словам очевидцев, в момент нападения преступник кричал: "Аллах ахбар!". Совершив преступление, он успел выложить фотографию жертвы в своем "твиттере", дополнив снимок подписью: "Макрон, правитель неверных, я казнил одного из твоих псов, посмевшего унизить Мухаммада".

Известно, что около недели назад учитель рассказывал школьникам о свободе слова на примере публикации изданием Charlie Hebdo карикатур на пророка Мухаммеда. Собираясь показать детям рисунки, педагог предложил мусульманам покинуть класс, так как не хотел расстроить или шокировать их. Тем не менее, действия учителя вызвали бурную реакцию не только среди родителей его учеников, но и в мусульманской городской общине. После урока педагог получил несколько писем с угрозами по электронной почте.

Президент Франции Эммануэль Макрон, прибывший в сопровождении ряда министров в коммуну, где произошло убийство, назвал произошедшее терактом."Один из наших соотечественников убит за то, что рассказывал своим ученикам о свободе самовыражения", - заявил Макрон, подчеркнув, что речь идет о теракте, совершенном исламистом.