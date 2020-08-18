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NEWSru.co.il :: В мире18 августа 2020 г., 22:37

МИД Судана опроверг сообщения о переговорах с Израилем

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МИД Судана опроверг сообщения о переговорах с Израилем

Сайт газеты "Аль-Судани" написал, что в МИДе Судана опровергают сообщения о якобы ведущихся с Израилем переговорах о нормализации отношений.

Министр иностранных дел Омар Камар ад-Дин заявил изданию, что тема нормализации отношений с Израилем и его ведомстве не обсуждалась, и пресс-секретарь МИДа Хайдан Бадауи Садик не был уполномочен делать какие-либо заявления на эту тему.

Ранее 18 августа официальный представитель МИДа Судана в интервью телеканалу телеканал Sky News Arabia сообщил, что его страна ведет переговоры с Израилем о подписании соглашения о нормализации отношений.


По словам спикера МИДа Хайдара Бадауи Садика, Хартум не видит причин для продолжения вражды между странами. При этом он подчеркнул, что в результате сотрудничества обе страны только выиграют.

Пресс-секретарь израильского МИДа Лиор Хайят, комментируя заявление суданского коллеги сказал, что "Израиль приветствует любые шаги, которые приведут к нормализации отношений со странами региона".

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу приветствовал позицию министерства иностранных дел Судана, отражающую решение председателя Суверенного совета республики Судан Абделя Фаттаха аль-Бурхана о развитии отношений между двумя государствами, принятое в продолжение договоренности, достигнутой в ходе встречи двух лидеров в Энтеббе в феврале этого года. "Израиль, Судан и весь регион выиграют от мирного договора, и смогут вместе построить лучшее будущее для всех народов региона. Мы сделаем все необходимое, чтобы это видение стало реальностью", - цитирует главу правительства Израиля его пресс-служба.

Напомним, что в феврале этого года во время визита в Уганду Биньямин Нетаниягу встретился с президентом Судана. По окончании встречи израильский премьер написал в своем "твиттере", что было принято решение о начале процесса, который приведет к нормализации отношений между странами.

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