"Исраэль а-Йом": Трамп намерен утвердить "сделку века" как план, обязующий будущие администрации

Администрация президента США Дональда Трампа взвешивает возможность публикации документа, в соответствии с которым "сделка века" является единственным планом мирного урегулирования между Израилем и Палестинской автономией, сообщает Ариэль Каана в газете "Исраэль а-Йом".

Такой документ, по замыслу авторов инициативы, сохранит "сделку века" в качестве официальной позиции США по урегулированию конфликта в том числе в случае смены власти в результате президентских выборов, которые пройдут в ноябре.

Обсуждение инициативы находится на начальном этапе, и в настоящий момент неизвестно, в какой форме она будет реализована. Как пишет "Исраэль а-Йом", в качестве одной из возможностей рассматривается публикация декларации о принципах подхода США к урегулированию конфликта. В декларации будет говориться о том, что США рассматривают предложение Трампа как единственный план урегулирования конфликта.

В правительственных кругах Израиля также заинтересованы в том, чтобы предложения Трампа были зафиксированы как позиция США, обязующая будущие администрации. В Иерусалиме называют этот план лучшим предложением, которое когда-либо выдвигала американская администрация, и опасаются что Джо Байден, в случае победы на выборах, отменит его.