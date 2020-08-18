МИД Судана объявил о своей заинтересованности в нормализации отношений с Израилем

Официальный представитель МИДа Судана в интервью телеканалу телеканал Sky News Arabia сообщил, что его страна ведет переговоры с Израилем о подписании соглашения о нормализации отношений.

По словам спикера МИДа Хайдара Бадауи Садика, Хартум не видит причин для продолжения вражды между странами. При этом он подчеркнул, что в результате сотрудничества обе страны только выиграют.

Комментируя соглашение о нормализации отношений между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами, представитель МИДа Судана сказал, что это соглашение открыло путь другим арабским странам.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу приветствовал позицию министерства иностранных дел Судана, отражающую решение председателя Суверенного совета республики Судан Абделя Фаттаха аль-Бурхана о развитии отношений между двумя государствами, принятое в продолжение договоренности, достигнутой в ходе встречи двух лидеров в Энтеббе в феврале этого года. "Израиль, Судан и весь регион выиграют от мирного договора, и смогут вместе построить лучшее будущее для всех народов региона. Мы сделаем все необходимое, чтобы это видение стало реальностью", - цитирует главу правительства Израиля его пресс-служба.

Напомним, что в феврале этого года во время визита в Уганду Биньямин Нетаниягу встретился с президентом Судана. По окончании встречи израильский премьер написал в своем "твиттере", что было принято решение о начале процесса, который приведет к нормализации отношений между странами.