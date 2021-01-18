Навальный провел ночь в отделении полиции в Химках
Алексей Навальный, задержанный после возвращения из Германии в аэропорту "Шереметьево", был доставлен в отделении полиции в подмосковных Химках.
Адвоката к Навальному так и не пустили. Ольге Михайловой, адвокату оппозиционера, было отказано в беседе с клиентом под предлогом ночного времени.
Напомним, Навальный якобы задержан по требованию ФСИН "за многократные нарушения испытательного срока".
После того, как стало известно о задержании Навального, многие мировые лидеры выразили возмущение этим. С требованием освободить оппозиционера выступили председатель Евросовета, глава МИД Франции, госсекретарь США.
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