Навальный провел ночь в отделении полиции в Химках

Алексей Навальный, задержанный после возвращения из Германии в аэропорту "Шереметьево", был доставлен в отделении полиции в подмосковных Химках.

Адвоката к Навальному так и не пустили. Ольге Михайловой, адвокату оппозиционера, было отказано в беседе с клиентом под предлогом ночного времени.

Напомним, Навальный якобы задержан по требованию ФСИН "за многократные нарушения испытательного срока".

После того, как стало известно о задержании Навального, многие мировые лидеры выразили возмущение этим. С требованием освободить оппозиционера выступили председатель Евросовета, глава МИД Франции, госсекретарь США.