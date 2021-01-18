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NEWSru.co.il :: В мире18 января 2021 г., 07:33

Навальный провел ночь в отделении полиции в Химках

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Навальный провел ночь в отделении полиции в Химках

Алексей Навальный, задержанный после возвращения из Германии в аэропорту "Шереметьево", был доставлен в отделении полиции в подмосковных Химках.

Адвоката к Навальному так и не пустили. Ольге Михайловой, адвокату оппозиционера, было отказано в беседе с клиентом под предлогом ночного времени.

Напомним, Навальный якобы задержан по требованию ФСИН "за многократные нарушения испытательного срока".

После того, как стало известно о задержании Навального, многие мировые лидеры выразили возмущение этим. С требованием освободить оппозиционера выступили председатель Евросовета, глава МИД Франции, госсекретарь США.


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Алексей Навальный задержан в аэропорту "Шереметьево"

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