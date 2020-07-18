В Нанте вспыхнул пожар в кафедральном соборе святых Петра и Павла; не исключен поджог
В субботу, 18 июля, в городе Нант вспыхнул пожар в кафедральном соборе святых Петра и Павла, одном из крупнейших готических соборов Франции. На место прибыли, по разным оценкам, от 60 до 100 пожарных. Им потребовалось около трех часов, чтобы взять огонь под контроль. Были зафиксированы три очага возгорания: один – на уровне большого органа и два – справа и слева от нефа.
Предположительно, речь идет об умышленном поджоге, сообщает France TV info.
Премьер-министр Франции Жан Кастекс, глава МВД Жеральд Дарманен и министр культуры Розелин Башло вылетели в Нант.
#Nantes | Courage aux sapeurs-#pompiers du @SDIS44 engagés sur l'#incendie à la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de #Nantes.– Pompiers de France (@PompiersFR) July 18, 2020
Protéger, secourir et sauver. pic.twitter.com/z8ZaigcI3s
Собор святых Петра и Павла строился 457 лет (с 1434 по 1891 год). Главный портал закончен к 1481 году и использовался для торжественных входов герцогов, а затем и французских королей. Собор всего на шесть метров ниже Собора Парижской Богоматери, а по высоте нефа под сводами превосходит его. С 1862 собор считается памятником архитектуры и истории. В соборе похоронены родители Анны Бретонской – Франциск II и Маргарита де Фуа. Их двойное надгробие, украшенное аллегорическими фигурами – один из шедевров французской скульптуры (авторы Мишель Коломб и Жан Перреаль).
Собор сильно пострадал от взрыва в одной из башен замка герцогов Бретани в 1800 году и бомбардировок в 1944 году. Во время послевоенной реставрации собора в 1972 году под крышей начался сильный пожар из-за забытого рабочим паяльника, огонь разрушил значительную часть несущих конструкций, собор был три года закрыт и еще дольше вновь реставрировался. К сентябрю 2008 года восстановлен средневековый облик западного фасада.