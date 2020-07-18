Иерусалим:
19 - 30°
Тель-Авив:
25 - 29°
Эйлат:
27 - 39°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В мире18 июля 2020 г., 11:57

В Нанте вспыхнул пожар в кафедральном соборе святых Петра и Павла; не исключен поджог

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
В Нанте вспыхнул пожар в кафедральном соборе святых Петра и Павла; не исключен поджог

В субботу, 18 июля, в городе Нант вспыхнул пожар в кафедральном соборе святых Петра и Павла, одном из крупнейших готических соборов Франции. На место прибыли, по разным оценкам, от 60 до 100 пожарных. Им потребовалось около трех часов, чтобы взять огонь под контроль. Были зафиксированы три очага возгорания: один – на уровне большого органа и два – справа и слева от нефа.

Предположительно, речь идет об умышленном поджоге, сообщает France TV info.


Премьер-министр Франции Жан Кастекс, глава МВД Жеральд Дарманен и министр культуры Розелин Башло вылетели в Нант.

Собор святых Петра и Павла строился 457 лет (с 1434 по 1891 год). Главный портал закончен к 1481 году и использовался для торжественных входов герцогов, а затем и французских королей. Собор всего на шесть метров ниже Собора Парижской Богоматери, а по высоте нефа под сводами превосходит его. С 1862 собор считается памятником архитектуры и истории. В соборе похоронены родители Анны Бретонской – Франциск II и Маргарита де Фуа. Их двойное надгробие, украшенное аллегорическими фигурами – один из шедевров французской скульптуры (авторы Мишель Коломб и Жан Перреаль).


Собор сильно пострадал от взрыва в одной из башен замка герцогов Бретани в 1800 году и бомбардировок в 1944 году. Во время послевоенной реставрации собора в 1972 году под крышей начался сильный пожар из-за забытого рабочим паяльника, огонь разрушил значительную часть несущих конструкций, собор был три года закрыт и еще дольше вновь реставрировался. К сентябрю 2008 года восстановлен средневековый облик западного фасада.

facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

13:51 Умер Тони Эллиотт, основатель журнала Time Out
11:57 В Нанте вспыхнул пожар в кафедральном соборе святых Петра и Павла; не исключен поджог
11:42 В Хабаровске вновь прошла массовая акция в поддержку арестованного губернатора Фургала
07:50 В возрасте 80 лет умер Джон Льюис, лидер борцов за гражданские права в США
06:50 Власти Германии: бременский центр "Аль-Мустафа" финансировал "Хизбаллу"
06:22 Редакция New York Times выяснила подробности взлома Twitter-аккаунтов знаменитостей
22:16 МУС ушел на каникулы, не приняв решения о расследовании "военных преступлений Израиля"
21:37 Уголовное дело в отношении Михаила Ефремова передано в прокуратуру
20:40 Суд Калифорнии: рассмотрение иска WhatsApp к израильской NSO Group будет продолжено
16:24 В Дюссельдорфе автомобиль BMW упал с 16-метровой высоты; водитель не пострадал
...