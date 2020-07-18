В Нанте вспыхнул пожар в кафедральном соборе святых Петра и Павла; не исключен поджог

В субботу, 18 июля, в городе Нант вспыхнул пожар в кафедральном соборе святых Петра и Павла, одном из крупнейших готических соборов Франции. На место прибыли, по разным оценкам, от 60 до 100 пожарных. Им потребовалось около трех часов, чтобы взять огонь под контроль. Были зафиксированы три очага возгорания: один – на уровне большого органа и два – справа и слева от нефа.

Предположительно, речь идет об умышленном поджоге, сообщает France TV info.

Собор святых Петра и Павла строился 457 лет (с 1434 по 1891 год). Главный портал закончен к 1481 году и использовался для торжественных входов герцогов, а затем и французских королей. Собор всего на шесть метров ниже Собора Парижской Богоматери, а по высоте нефа под сводами превосходит его. С 1862 собор считается памятником архитектуры и истории. В соборе похоронены родители Анны Бретонской – Франциск II и Маргарита де Фуа. Их двойное надгробие, украшенное аллегорическими фигурами – один из шедевров французской скульптуры (авторы Мишель Коломб и Жан Перреаль).