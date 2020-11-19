Израиль поддержал антироссийскую резолюцию по Крыму в комитете Генассамблеи ООН

В среду, 18 ноября, Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам принял украинскую резолюцию, осуждающую нарушения прав человека в Крыму. Соавторами проекта выступили Грузия, Германия, США, Великобритания, Франция, Латвия, Литва, Эстония и ряд других государств.

Резолюцию поддержали 63 страны, 85 воздержались, 22 выступили против.

Результаты голосования опубликованы на странице Третьего комитета ГА ООН. Из представленной таблицы видно, что Израиль вновь поддержал Украину при голосовании в ООН по Крыму.

Принятая резолюция осуждает аннексию и временную оккупацию полуострова Крым Россией. В ней говорится о навязывании российского гражданства жителям Крыма, а также о проведении незаконных избирательных кампаний и голосований, изменении демографического состава населения Крыма и подавлении национальной идентичности. Авторы резолюции настаивают на том, что Россия дискриминирует проживающих в Крыму украинцев, крымских татар и представителей некоторых других этнических и религиозных групп. Резолюция отмечает незаконность установления российской юрисдикции и администрации в Крыму и требует от России выполнения международно-правовых обязательств в части уважения законов, действовавших в Крыму до оккупации.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба так прокомментировал принятую резолюцию: "Благодарен государствам-членам, которые поддержали в комитете ГА ООН проект усиленной резолюции по правам человека в Крыму. Когда Ассамблея одобрит ее в декабре, это в дальнейшем консолидирует давление на РФ, чтобы государство-оккупант придерживалось международных обязательств, в частности международного гуманитарного права".

Напомним, что в последние годы Израиль неоднократно голосовал в ООН за антироссийские резолюции по Крыму.





