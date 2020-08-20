Пресс-секретарь ФБК: у Алексея Навального токсическое отравление, он в реанимации

Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш сообщила на своей странице в социальной сети Twitter: "Сегодня утром Навальный возвращался в Москву из Томска. В полёте ему стало плохо. Самолет экстренно сел в Омске. У Алексея токсическое отравление. Сейчас мы на скорой едем в больницу".

Позже Ярмыш написала: "Год назад, когда Алексей сидел в спецприемнике, его отравили. Очевидно, сейчас с ним сделали то же самое... Мы предполагаем, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай. Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость. Сейчас Алексей без сознания... Алексей в реанимации".

Еще через полчаса Ярмыш написала: "Алексей по-прежнему на аппарате ИВЛ. Он в коме в тяжелом состоянии. Результатов анализов пока нет".

Анастасия Васильева, лечащий врач Навального, сообщила, что врач больницы скорой медицинской помощи отказался с ней разговаривать. Она срочно вылетает в Омск. По ее словам, "зрачковые реакции есть".

Известно, что Навальный летел в Москву из Томска самолетом авиакомпании S7.

Юристы ФБК подают заявление по статье 277 УК РФ (Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), требуя от СК РФ расследования.

Напомним, что 28 июля 2019 года Алексей Навальный был госпитализирован с отеком лица и покраснением кожных покровов. На следующий день политика выписали из больницы. В терапевтическом отделении 64-й городской больницы сообщали, что у политика диагностировали "крапивницу". Главврач НИИ скорой помощи имени Склифосовского Алексей Токарев заявлял, что в организме Навального не нашли отравляющих веществ. Но врач Навального Анастасия Васильева заявляла, что госпитализация политика была связана с "повреждающим действием неопределенных химических веществ". Тогда Навальный подал заявление в Следственный комитет: он настаивал на проверке версии отравления в спецприемнике. Он также требовал проверить записи камер наблюдения в спецприемнике, где он отбывал 30 суток административного ареста за анонс акции у мэрии Москвы.