Джо Байден принес присягу и стал 46-м президентом США

В Вашингтоне проходит церемония инаугурации 46-го президента США. После того, как прозвучал гимн США в исполнении Леди Гаги, к присяге была приведена Камала Харрис, которая стала первой женщиной на посту вице-президента.

Джо Байден был приглашен к Библии после того, как прозвучала песня в исполнении Дженнифер Лопес.

Текст присяги, которую принес Джо Байден, не менялся с XIX века: "Торжественно клянусь, что буду честно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов и делать все, что в моих силах, чтобы поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов". К присяге Байдена приводил председатель Верховного суда Джон Робертс.

В преддверии церемонии центр Вашингтона был перекрыт. Правопорядок в городе охраняют 25 тысяч полицейских и военных. Около 15 тысяч находятся в районе Капитолия. Примерно за час до церемонии поступили сообщения, что из-за угрозы взрыва блокировано здание Верховного суда, находящегося недалеко от Капитолия.

В связи с эпидемией было существенно сокращено количество присутствующих на церемонии. Если в прошлом инаугурацию могли наблюдать до 200 тысяч человек, то в этом году было распространено около тысячи билетов.

На церемонию приехали трое бывших президентов США: Джордж Буш, Билл Клинтон и Барак Обама. Впервые в истории США предшественник вступающего в должность президента, Дональд Трамп, не остался на церемонию, он наблюдает за церемонией по телевизору по дороге во Флориду.

По данным BBC, все присутствующие на сцене вместе с Байденом заранее сдали тесты на коронавирус.

Телеканал CNN передал, что Байден работал над своей инаугурационной речью несколько недель совместно со своим спичрайтером Вайнем Ридди и советником Майом Донилоном, а затем до последнего момента вносил в нее изменения. Свою речь он начал со слов: "Мы празднуем не победу отдельного человека, мы празднуем победу демократии". Вся его речь была посвящена необходимости единства: "Вместе мы можем многое. Мы можем вернуть людям работу, дать возможность учиться, можем победить смертельный вирус. Мы можем вновь превратить Америку в передовую державу".

После инаугурации начнется полуторачасовой концерт, в котором примут участие Джастин Тимберлейк, Деми Ловато, Джон Бон Джови, Джон Ледженд, Брюс Спрингстин, группа Foo Fighters и Лин-Мануэль Миранда.