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NEWSru.co.il :: В мире20 января 2021 г., 16:24

В центре Мадрида прогремел сильный взрыв, есть жертвы

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В среду, 20 января, в центре Мадрида, на улице Толедо в районе Пуэрта де Толедо, прогремел сильный взрыв, сообщает агенство Reuters со ссылкой на телеканал La Sexta и нескольких свидетелей. В районе взрыва виден густой черный дым.

В соцсетях публикуются кадры частично разрушенного здания. Речь идет о доме для проживания священников, расположенном рядом с домом престарелых и колледжем.

Разрушены четыре верхних этажа здания, в котором находились жилые помещения церковного прихода Вирхен-де-ла-Палома. Взрывом уничтожены не менее десяти автомобилей.

Несколько человек погибли. Ранены не менее шести человек, один из пострадавших в тяжелом состоянии.

По одной из версий, произошел взрыв бытового газа.

На месте происшествия находится множество полицейских и сотрудников спасательных служб, а также десятки бригад скорой помощи.

Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда, побывавший на месте происшествия, заявил журналистам, что пострадавшее от взрыва здание, скорее всего, восстановлению не подлежит и, видимо, будет снесено. Глава муниципалитета подтвердил гибель двух человек.

Информация о жертвах и причиненном ущербе уточняется.


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