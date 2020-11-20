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NEWSru.co.il :: В мире20 ноября 2020 г., 22:30

УДО Джонатана Полларда закончилось, он может вылететь в Израиль

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Джонатан Поллард

20 ноября, после 30 лет тюрьмы и пяти лет условно-досрочного освобождения, с Джонатана Полларда были сняты все ограничения; он может репатриироваться в Израиль. Об этом сообщает "Гаарец" со ссылкой на Jewish Insider.

В эту пятницу закончились пять лет УДО Полларда; его адвокаты опасались, что министерство юстиции США и комиссия по условно-досрочному освобождению возобновят те или иные, касающиеся их клиента, ограничения. Однако этого не произошло и, как отмечают СМИ, "Поллард стал свободным человеком, который может лететь куда угодно, в том числе и в Израиль, как он давно хотел".


Джонатан Поллард, бывший сотрудник разведки ВМС США, начал работать на "Мосад" в 1981 году. В 1985 году против него началось расследование. Желая избежать ареста, Поллард и его жена прибыли к израильскому посольству, но двери оказались закрыты, и агенты ФБР арестовали его прямо у представительства Израиля. Поллард был приговорен к пожизненному тюремному заключению. Он провел в тюрьме 30 лет.

20 ноября 2015 года Поллард вышел на свободу по условно-досрочному освобождению. По условиям освобождения, Поллард в течение пяти лет не мог покидать Нью-Йорк. Для выезда за границу ему требовалось специальное разрешение. Он должен был носить "маячок", фиксирующий его местоположение, и находиться дома в ночные часы. Кроме того, к его компьютеру имели доступ спецслужбы.

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