В США скончался психолог Филип Зимбардо, автор Стэндфордского тюремного эксперимента

В Сан-Франциско на 92-м году жизни умер американский психолог Филип Зимбардо, который в 1971 году провел так называемый Стэндфордский тюремный эксперимент. У него остались жена, трое детей и четверо внуков.

Целью Стэнфордского эксперимента, который проходил в подвале факультета психологии этого университета, было исследование психологической реакции человека на тюремные условия. В нем участвовали добровольцы, разделенные на "тюремщиков" и заключенных".

Эксперимент вышел из-под контроля и был прекращен раньше времени, поскольку участники быстро вошли в роль и начали демонстрировать характерное для тюрьмы поведение. "Тюремщики" стали проявлять насилие, у каждого третьего из них выявились садистские наклонности. "Заключенные" получили глубокую моральную травму.

Эксперимент вызвал в научных кругах значительную критику – в том числе и потому, что Зимбардо сам принял в нем участие в качестве "директора тюрьмы". Его сравнивали с экспериментом Милгрэма, выявившего готовность людей подчиняться приказам вопреки собственным желаниям.

В ходе эксперимента во многом были смоделированы события, происшедшие в начале нынешнего века в американской тюрьме Абу-Грайб в Ираке, где охранники издевались над заключенными. Сходство отметил и сам Зибардо.