Сразу после присяги Байден отменил выход США из ВОЗ и запрет на въезд из мусульманских стран

В первые часы после принесения присяги президент США Джо Байден подписал серию указов, отменяющих решения предыдущего президента Дональда Трампа.

В частности, он подписал указы об отмене выхода США из Всемирной организации здравоохранения и о возвращении в Парижское климатическое соглашение, а также отменил разрешение на прокладку нефтепровода между Канадой и США, что вызвало разочарование со стороны премьер-министра Канады Джастина Трюдо

Также было заморожено строительство защитной стены на границе с Мексикой, введено обязательное ношение масок в федеральных учреждениях и отменен запрет на въезд в США из 13 мусульманских и африканских стран.

Был отменен указ Трампа об ужесточении политики против находящихся в США нелегальных иммигрантов и продлено действие указа, запрещающего выселять жильцов, оказавшихся в затруднительном финансовом положении.