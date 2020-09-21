Участники теракта против израильтян в Бургасе приговорены к пожизненному заключению

Болгарский суд приговорил к пожизненному заключению двух участников теракта в Бургасе, где в 2012 году в результате взрыва погибли израильтяне.

Террористов, гражданина Австралии Мелиада Фару и гражданина Канады Хасана аль-Хадж Хасана, судили заочно. Они бежали из страны и их местонахождение до сих пор не известно.

18 июля 2012 года в аэропорту "Сарафово" болгарского города Бургас рядом с автобусом с израильскими туристами прогремел взрыв. Жертвами теракта-самоубийства стали шесть человек: водитель-болгарин Мустафа Кисёв (36), из деревни Юруково, и пять израильских туристов Кохава Шрики (44) из Ришон ле-Циона, Ицхак-Идан Коланги (28) из Петах-Тиквы, Амир Менаше (28) из Петах-Тиквы, Маор Харуш (25) из Акко и Элиор Прайс (26) из Акко. Более 30 израильских граждан были ранены. В ходе длительного расследования была установлена причастность "Хизбаллы" к организации этого теракта.

Непосредственным исполнителем теракта был Мухаммад Хасан аль-Хусейни, гражданин Франции ливанского происхождения.

Спустя полгода следствие установило, что сообщниками террориста были двое ливанцев, имеющие связи с террористической группировкой "Хизбалла": гражданин Австралии Мелиад Фара, 32-х лет, известный также под именем Хусейн Хусейн, и гражданин Канады Хасан аль-Хадж Хасан, 25-ти лет.