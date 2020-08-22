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NEWSru.co.il :: В мире22 августа 2020 г., 16:44

Издание Deutsche Welle сообщило подробности о госпитализации Навального в клинику "Шарите"

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Издание Deutsche Welle сообщило подробности о госпитализации Навального в клинику "Шарите"

Издание Deutsche Welle рассказало, что последовало после приземления самолета с Алексеем Навальным в аэропорту Тегель в западной части Берлина. Приземлившись, самолет вырулил на стоянку в военной зоне летного поля, где обычно паркуются правительственные самолеты.

Анонсированная на сайте Flightradar24 (онлайн-сервис по отслеживанию гражданских воздушных судов в режиме реального времени) посадка в другом аэропорту Берлина, Шенефельд, была, по данным источников газеты Bild, отвлекающим маневром спецслужб Германии.


К этому времени полиция оцепила главный корпус клиники "Шарите" в центре города, попросив журналистов покинуть территорию больницы.

Однако прошло больше часа, прежде чем врачи смогли перенести Навального с борта самолета в специально оборудованный реанимобиль с номерными знаками бундесвера – это, впрочем, стандартная ситуация для пациентов, прибывающих в Германию из-за границы, в частности, с диагнозом COVID-19. Затем колонна в сопровождении кортежа мотоциклистов, сотрудников Федерального ведомства по уголовным делам и нескольких машин "скорой" прибыла к "Шарите".

Спустя 20 минут клиника официально подтвердила прибытие пациента из России, сообщив, что врачи смогут прокомментировать ситуацию лишь после завершения всесторонних диагностических исследований и консультаций с родственниками пациента.

Между тем полиция сняла оцепление, и у входа в главное здание собрались несколько десятков журналистов. Позднее к журналистам вышел глава фонда Cinema for Peace Яка Бизель, сказавший, что Навальный по-прежнему находится в тяжелом состоянии и что, по словам врачей, экстренная посадка и госпитализация в Омске спасли ему жизнь. По его данным, несколько стран предложили Навальному политическое убежище.

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