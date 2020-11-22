Трамп заявил, что рассчитывает на пересмотр итогов президентских выборов

Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что рассчитывает на пересмотр итогов президентских выборов, победителем которых, судя по опубликованным результатам, стал Джо Байден.

"Почему Джо Байден так быстро формирует кабинет, когда мои соратники обнаружили сотни тысяч мошеннических голосов, которых достаточно для того, чтобы "перевернуть" по крайней мере четыре штата, что, в свою очередь, более чем достаточно для победы на выборах?" – написал Трамп на своей странице в Twitter.

При этом Трамп выразил надежду на то, что "у судов и/или законодательных собраний хватит смелости сделать то, что должно быть сделано для поддержания честности наших выборов и самих Соединенных Штатов Америки".

Why is Joe Biden so quickly forming a Cabinet when my investigators have found hundreds of thousands of fraudulent votes, enough to "flip" at least four States, which in turn is more than enough to win the Election? Hopefully the Courts and/or Legislatures will have.... – Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 22, 2020

В субботу, 21 ноября, окружной суд в Пенсильвании отклонил иск предвыборного штаба президента США Дональда Трампа, настаивавшего на том, чтобы избирательная комиссия не учитывала бюллетени, поданные по почте, во время президентских выборов. Иск был подан против госсекретаря штата Пенсильвания Кэти Буквар, которая подала встречный иск с просьбой отклонить иск штаба Трампа. Суд поддержал Буквар. При этом установлен крайний срок сертификации результатов выборов в Пенсильвании – 23 ноября 2020 года. Юристы штаба Трампа заявили, что в срочном порядке обжалуют решение окружного суда в Пенсильвании, отметив, что принятое судебное решение "помогает дойти до Верховного суда". Адвокат Руди Джулиани, представляющий интересы Трампа, сказал: "Мы будем добиваться оперативной процедуры обжалования в апелляционном суде третьего округа США".

В то же время штаб Трампа потребовал нового пересчета голосов в штате Джорджия, настаивая на том, что должен быть учтен "каждый законный голос".