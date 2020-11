Трамп заявил, что рассчитывает на пересмотр итогов президентских выборов

Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что рассчитывает на пересмотр итогов президентских выборов, победителем которых, судя по опубликованным результатам, стал Джо Байден.

"Почему Джо Байден так быстро формирует кабинет, когда мои соратники обнаружили сотни тысяч мошеннических голосов, которых достаточно для того, чтобы "перевернуть" по крайней мере четыре штата, что, в свою очередь, более чем достаточно для победы на выборах?" – написал Трамп на своей странице в Twitter.

При этом Трамп выразил надежду на то, что "у судов и/или законодательных собраний хватит смелости сделать то, что должно быть сделано для поддержания честности наших выборов и самих Соединенных Штатов Америки".

Why is Joe Biden so quickly forming a Cabinet when my investigators have found hundreds of thousands of fraudulent votes, enough to "flip" at least four States, which in turn is more than enough to win the Election? Hopefully the Courts and/or Legislatures will have....