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Украина приветствует ликвидацию Израилем лидеров террора. Видеокомментарий Михаила Шейтельмана

время публикации: 22 октября 2024 г., 23:56 | последнее обновление: 22 октября 2024 г., 14:59
Украина приветствует ликвидацию Израилем лидеров террора. Видеокомментарий Михаила Шейтельмана
Фото NEWSru.co.il

Редакция Newsru.co.il, в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном", предлагает вашему вниманию видеокомментарии Михаила Шейтельмана – о событиях, связанных с войной в Украине.

Прогрессивная Украина приветствовала ликвидацию израильской армией главаря ХАМАСа Яхьи Синуара, потому что украинцы верят, что ВСУ и украинские спецслужбы смогут так же поступать с российскими террористами и преступниками. Недавно был ликвидирован Дмитрий Голенков – начальник штаба российской авиационной эскадрильи, причастной к бомбардировкам Украины.

Также в обзоре говорится об ожидаемом участии северокорейских военных в войне против Украины на стороне России и о приговоре в РФ продюсеру Александру Роднянскому.

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Михаил Шейтельман – политтехнолог и писатель. Его называют тайным героем нескольких революций XXI века. Автор бестселлеров "Не такой, как Тиньков", документальной антиутопии "Эффект летучей мыши" и других произведений. Проживает в Киеве и освещает российско-украинский конфликт, в том числе для канала "Непечатное".

Смотрите и слушайте видеокомментарии Михаила Шейтельмана на канале "Непечатное. Говорим о главном".

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