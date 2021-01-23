Иерусалим:
6 - 12°
Тель-Авив:
9 - 18°
Эйлат:
12 - 22°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В мире23 января 2021 г., 15:16

От коронавируса умер легендарный телеведущий Ларри Кинг

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Ларри Кинг

23 января в Калифорнии умер легендарный американский телеведущий Ларри Кинг. Ему было 87 лет. В начале января Ларри Кинг был доставлен в медицинский центр "Седар-Синай" в Лос-Анджелесе, где у него диагностировали коронавирусное заболевание, сообщает Los Angeles Times.

Лоуренс Харви Зейгер (Ларри Кинг) родился 19 ноября 1933 года в Бруклине, в еврейской семье эмигрантов из Австрии и Белоруссии.


В 1957 году по предложению Джеймса Сермонса (комментатора CBS) Ларри переехал в Майами. Его карьера в СМИ началась с того, что он добился предложения выйти в эфир на радио WAHR. Затем перешел работать на только начинавшее развиваться CNN.

За свою карьеру он провел более пятидесяти тысяч интервью. Является лауреатом премии "Эмми", двукратным лауреатом премии "Пибоди" и десятикратным – Cable ACE.

В июле 2010 года Ларри Кинг объявил о добровольном скором закрытии своего шоу. Последний выпуск вышел 16 декабря 2010 года, гостем программы стал Арнольд Шварценеггер.

Восемь раз был женат; воспитывал четверых детей от трех жен.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

22:36 США осудили задержания демонстрантов на митингах протеста в России
22:12 Число задержанных участников акций в поддержку Навального превысило 2500 человек
21:47 В Риме умерла режиссер Чечилия Манджини, первая в Италии женщина-документалист
15:58 Число задержанных участников акций в поддержку Навального превысило 1300 человек
15:16 От коронавируса умер легендарный телеведущий Ларри Кинг
14:57 В Москве, в ходе акции в поддержку Алексея Навального, задержана его жена, Юлия
12:31 В десятках городов России проходят акции в поддержку Навального; задержаны сотни участников
09:24 Акции в поддержку Навального проходят в городах Сибири и Дальнего Востока
22:43 Алексей Навальный: "В мои планы не входит вешаться на оконной решетке"
21:56 Полиция Лондона прервала проведение свадебной церемонии в еврейской школе для девочек
...