От коронавируса умер легендарный телеведущий Ларри Кинг
23 января в Калифорнии умер легендарный американский телеведущий Ларри Кинг. Ему было 87 лет. В начале января Ларри Кинг был доставлен в медицинский центр "Седар-Синай" в Лос-Анджелесе, где у него диагностировали коронавирусное заболевание, сообщает Los Angeles Times.
Лоуренс Харви Зейгер (Ларри Кинг) родился 19 ноября 1933 года в Бруклине, в еврейской семье эмигрантов из Австрии и Белоруссии.
В 1957 году по предложению Джеймса Сермонса (комментатора CBS) Ларри переехал в Майами. Его карьера в СМИ началась с того, что он добился предложения выйти в эфир на радио WAHR. Затем перешел работать на только начинавшее развиваться CNN.
За свою карьеру он провел более пятидесяти тысяч интервью. Является лауреатом премии "Эмми", двукратным лауреатом премии "Пибоди" и десятикратным – Cable ACE.
В июле 2010 года Ларри Кинг объявил о добровольном скором закрытии своего шоу. Последний выпуск вышел 16 декабря 2010 года, гостем программы стал Арнольд Шварценеггер.
Восемь раз был женат; воспитывал четверых детей от трех жен.
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