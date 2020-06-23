США формируют окончательное предложение по распространению Израилем суверенитета

Представители администрации Дональда Трампа проведут на этой неделе совещания, в ходе которых будет принято окончательное решение по поводу позиции США в отношении возможного распространения Израилем суверенитета на отдельные районы Иудеи и Самарии, сообщает агентство Reuters.

Согласно опубликованной информации, для участия в совещаниях в Вашингтон вызван посол США в Израиле Дэвид Фридман. В совещаниях примут участие государственный секретарь Майк Помпео, специальный советник президента США Джаред Кушнер и посланник президента на Ближнем Востоке Ави Беркович. Reuters пишет, что к обсуждению возможно присоединится и президент Трамп.

На повестке дня несколько сценариев: от немедленного распространения суверенитета на все 30% Иудеи и Самарии, которые в соответствии с планом Дональда Трампа должны отойти к Израилю, и до символического шага, например аннексии нескольких поселений, прилегающих к Иерусалиму. Неизвестно, о каких поселениях идет речь, однако в поселенческих кругах отмечают, что возможно речь идет о Маале Адумим.

В США опасаются, что распространение суверенитета на обширные территории Иудеи и Самарии приведет к тому, что руководство автономии откажется вести переговоры по "сделке века". Кроме того, последствием такого шага может стать формальное ухудшение отношений Соединенных Штатов с Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами, Катаром, Иорданией и другими странами, что будет иметь негативные последствия не только в политическом, но и в экономическом плане.

В Иерусалиме ожидают решения США, и одновременно продолжаются переговоры между "Ликудом" и "Кахоль Лаван". Ранее сообщалось, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр обороны Бени Ганц несколько раз встречались в последние дни, однако не пришли к соглашению о контурах плана. В окружении Нетаниягу заявляют, что торпедирование Ганцем возможности распространить суверенитет приведет к краху правительства и досрочным выборам. В то же время не исключено, что в Белом доме потребуют от правительства Израиля прийти к единой позиции, прежде чем выскажут свою позицию. Если вопрос о распространении суверенитета будет вынесен на голосование в правительстве, Нетаниягу гарантировано большинство, так как министр связи Йоаз Хендель ("Дерех Эрец") заявил, что поддержит это предложение. В случае голосования в Кнессете, Нетаниягу будет зависеть от позиции блока "Ямина" и партии НДИ.