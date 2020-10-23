США, Израиль и Судан объявили о нормализации отношений между Иерусалимом и Хартумом

В пятницу, 23 октября, власти США, Израиля и Судана объявили о нормализации отношений между Иерусалимом и Хартумом.

Между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу и лидерами Судана – главой Суверенного совета Абделем Фаттахом аль-Бурханом и премьер-министром Судана Абдаллой Хамдуком – состоялась телефонная беседа, в которой участвовал президент США Дональд Трамп.

В рамках соглашения о нормализации отношений между Израилем и Суданом будут сформированы договоренности о возвращении суданских нелегальных мигрантов на родину. Пока речь идет о некоем "пробном" этапе этого процесса. Также стороны заключат договор об экономическом и торговом сотрудничестве, в том числе в области сельского хозяйства и авиации.

Комментируя достигнутое соглашение, Трамп подчеркнул, что Судан переживает один из важнейших дней своей истории. Он также заметил, что в ближайшие дни и месяцы к этому соглашению присоединятся, по крайней мере, пять стран, назвав среди них Саудовскую Аравию и Иран.

Несколькими часами ранее президент подписал указ об исключении Судана из списка государств, поддерживающих терроризм. На этой неделе США и Судан договорились о компенсации в размере 335 миллионов долларов, которую суданские власти выплатят семьям американцев, погибших в результате терактов "Аль-Каиды" против двух американских посольств в Африке в 1998 году.

В 90-е годы Судан был основной базой "Аль-Каиды", в Хартуме жил и ее лидер Усама бин Ладен. Американский суд постановил, что Судан несет ответственность за теракты, совершенные этой группировкой против посольств США в кенийском Найроби и танзанийском Дар-эс-Саламе.