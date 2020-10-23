Вечером в четверг, 22 октября, в Нэшвилле состоялись финальные дебаты между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом (Республиканская партия) и Джо Байденом (Демократическая партия), которые длились более полутора часов.

Накануне оба кандидата сдали тесты на коронавирус, были получены отрицательные результаты. Напомним, что вскоре после первых дебатов Дональд Трамп и его супруга Мелания Трамп переболели коронавирусной болезнью.

Во время прошлых дебатов, состоявшихся в конце сентября, оба кандидата неоднократно прерывали друг друга. В результате некоторые политические эксперты назвали этот поединок двух кандидатов худшими президентскими дебатами в американской истории. Но на этот раз независимая Комиссия по президентским дебатам изменила правила проведения дебатов: микрофон каждого из кандидатов отключался на две минуты, когда его собеседник отвечал на один из шести вопросов, выбранных модератором встречи, ведущей NBC News Кристен Велкер.

На этот раз ни Трамп, ни Байден не прерывали друг друга во время двухминутных вступительных комментариев.

В самом начале дебатов Джо Байден возобновил критику действий президента Дональда Трампа в связи с пандемией коронавируса на заключительных дебатах. "Тот, кто несет ответственность за такое количество смертей, не должен оставаться президентом Соединенных Штатов Америки", – цитирует одно из первых заявлений Байдена сайт "Голос Америки".

Трамп в ответ заявил, что худшее осталось позади: "Мы приближаемся к переломному моменту. Вирус уходит". По словам президента, в ближайшие недели будут завершены финальные стадии испытаний вакцин против COVID-19, разрабатываемых несколькими фармацевтическими компаниями. "Вакцина идет, она готова, ее объявят в течение недель", – заверил Трамп. Но на затем, отвечая на вопрос ведущей, признал, что "это еще не точно". Среди производителей вакцин, чья продукция может быть одобрена, он назвал J&J, Moderna и Pfizer.

В ответ Байден отметил, что Соединенным Штатам грозит "темная зима" из-за новой волны эпидемии. Он с недоверием прокомментировал слова Трампа о скором появлении вакцины, отметив: "Это говорит человек, раньше уверявший, что все закончится к Пасхе, а потом – что летом". По словам Байдена, на сегодняшний день нет уверенности в том, что вакцина будет доступна для большинства американцев до середины следующего года. Также он заявил, что, в случае избрания на пост президента, в первую очередь будет поощрять ношение защитных масок "всеми и всегда". Он также заявил о необходимости установления общенациональных стандартов по открытию школ и бизнесов. "Я позабочусь об этом, я покончу с этим, я обеспечу наличие плана", – заявил Байден.

Байден обвинил Трампа в легитимации КНДР и "бандита" Ким Чен Ына. Трамп парировал: "Хорошие отношения с лидерами других стран – это хорошо". Но Байден напомнил, что у США были хорошие отношения и с Адольфом Гитлером до начала Второй мировую войны.

Была поднята тема нелегальной миграции. Трамп обвинил Байдена в том, что администрация Обамы жестоко относилась к нелегалам из Мексики. Говоря о своем оппоненте, Трамп заявил: "Он ничего не делал, только клетки строил, чтобы держать в них детей!" При этом Трамп напомнил, что самого обвиняли в жестоком обращении с детьми мигрантов, но потом выяснилось, что такие клетки появились еще в 2014 году. Байден заявил, что администрации Обамы потребовалось много времени для того, чтоб "сделать правильной" иммиграционную политику.

Тема экологии. Трамп заявил, что США в этом плане значительно обходят Китай, Россию, Индию. По его словам, в Америке "чистейший воздух, чистейшая вода и лучшие показатели выброса углерода, которые мы видели за многие годы". При этом, отметил Трамп, промышленные предприятия не разрушали. Трамп также пояснил, что его решение о выходе из Парижского соглашения по климату было следствием "нечестного отношения" авторов этого соглашения к США. Байден заявил, что США будут играть ведущую роль в борьбе с глобальным изменением климата, и заверил, что его программа в сфере экологии позволит создать новые рабочие места и реализовать многие инновационные проекты. Также кандидаты дискутировали по поводу альтернативных путей получения электроэнергии: Байден высказывался за ветрогенераторы, Трамп настаивал на большей эффективности и безопасности солнечной энергии.





