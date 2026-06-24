Основатель Wikipedia отстранен от редактирования: он хотел привлечь произраильских редакторов

Сайт Wikipedia запретил одному из своих основателей Ларри Сангеру публиковать и редактировать статьи. Сангер, придумавший само слово Wikipedia, обвинял интернет-энциклопедию в несбалансированности.

В мае он основал проект "Интеллектуальное разнообразие", направленный на привлечение к работе редакторов с консервативными и про-израильскими взглядами. Попытку представить различные взгляды административный совет редакции признал внешним вмешательством в редакционную политику.

Административный совет состоит из 62 редакторов, известных только по псевдонимам. Инициатором травли стал некий TarnishedPath, запретивший вносить правки в статью "Сионизм", где движение обвиняется в этнических чистках. Он автор статьи про геноцид в Газе и сторонник теорий заговоров.

"Wikipedia настолько левацкая, что она заблокировала своего основателя, обвинившего ее в чрезмерной левизне. Это Wokopedia, которую контролируют тонкокожие умники с фиксацией на Палестине, коронавирусе и изменении климата, готовые подавить любое отклонение от навязанного ими консенсуса", – отмечает консервативное издание The New York Post.

Оно не исключает, что за редакторами-фанатиками стоят спонсирующие их государства, навязывающую свою точку зрения, в первую очередь, когда речь идет об Израиле и его войне с ХАМАСом. Издание призывает вывести сайт из-под контроля "комиссаров".