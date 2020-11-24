Биньямина Нетаниягу и Мухаммада ибн Заида выдвинули на Нобелевскую премию мира

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и наследник престола Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммад бин Заид аль-Нахайян выдвинуты на Нобелевскую премию мира.

Нетанияну и бин Заид были выдвинуты на "нобелевку" Уильямом Дэвидом Тримблом, получившим Нобелевскую премию мира в 1998 году за деятельность по поиску мирного решения конфликта в Северной Ирландии.

Тримбл выдвинул на Нобелевскую премию лидеров Израиля и ОАЭ за достижение. мирного соглашения между странами.

Поскольку лорд Тримбл является лауреатом Нобелевской премии, Нобелевский комитет обязан рассмотреть выдвинутые им кандидатуры.

Напомним, в октябре на Нобелевскую премию мира был выдвинут за свой вклад в мирное урегулирование на Ближнем Востоке и президент США Дональд Трамп. Его выдвинула финский политик Лора Хухтасаари – депутат Европейского парламента.

15 сентября в Белом доме был подписан исторический договор о нормализации отношений между Израилем с одной стороны и двумя странами Персидского залива, Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном, с другой.

ОАЭ и Бахрейн стали третьим и четвертым арабскими государствами, подписавшими соглашения с Израилем – после Египта в 1979 году и Иордании в 1994-м.