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NEWSru.co.il :: В мире24 октября 2020 г., 17:33

Война в Нагорном Карабахе/Арцахе: стороны сообщили данные о жертвах среди мирных жителей

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Степанакерт, 23 октября

24 октября омбудсмен Арцаха Артак Бегларян заявил, что с 27 сентября в результате действий азербайджанской стороны погибли не менее 37 мирных жителей, не менее 118 человек получили ранения, сообщает "Терт".

Также Бегларян сообщил, что, согласно предварительному анализу, повреждено или полностью разрушено около 10500 частных объектов – квартир, домов, магазинов и т. д., повреждено или разрушено более 1500 объектов инфраструктуры, в том числе общественные и производственные объекты, а также свыше 1100 объектов движимого имущества.

Омбудсмен подчеркнул, что из-за масштабов и непрерывности боевых действий невозможно предоставить более подробные данные.


Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Арцаха сообщила, что в ночь на 24 октября вооруженные силы Азербайджана открыли огонь по мирному населению из РСЗО "Смерч". Данные о погибших и/или раненых пока не приводятся.

В свою очередь, генпрокуратура Азербайджана сообщила, что с начала военных действий погибли 65 мирных азербайджанцев, в том числе 18 женщин и десять детей, передает Trend.az.

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