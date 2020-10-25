В Одессе задержаны четверо израильтян, подозреваемых в контрабанде кокаина

В Одессе задержаны четыре гражданина Израиля, подозреваемые в причастности к контрабанде 120 кг кокаина из Перу. Наркотики были обнаружены в контейнере в Одесском морском торговом порту, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"Четырех граждан Израиля почти со 120 кг кокаина межведомственная группа задержала в одном из складских помещений порта Одессы. Сотрудники правоохранительных органов установили, что задержанные иностранцы причастны к контрабанде наркотиков, которые доставляли из Перу в Украину в контейнере через Одесский морской торговый порт", - отмечается в сообщении пограничного ведомства.

Расследование продолжается.

"Рыночная" стоимость перехваченной партии кокаина более 50 миллионов евро.





