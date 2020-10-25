"Хватают всех подряд". Как музыкант из Минска получил срок за песни. Интервью

Тимотэ Суладзе, музыкант, юрист и переводчик, оказался в числе тех, кто в результате действий сотрудников белорусского ОМОНа внезапно "исчезают" средь бела дня на улицах Минска. 10 октября игравший на трубе в центре города Тимотэ был задержан за исполнение "песен протеста" и осужден на 13 суток. О том, как это было, он рассказал корреспонденту NEWSru.co.il.

Беседовала Елена Берсон.

Тим, недавно вы переехали из Тбилиси в Минск. Ваш переезд пришелся на непростое время для Беларуси, чем он был вызван?

В Минске я ни разу не приезжий, хотя родился в Тбилиси. Из Минска моя мама, бабушка из Дзержинского района. Сам я тут с детства: школа, музыкальное училище, потом юрфак БГУ. Несколько последних лет жил в Грузии. Участвовал в акциях солидарности с народом Беларуси: были митинги возле белорусского посольства, возле парламента Грузии, марш на проспекте Руставели. В конце концов, я подумал: зачем я участвую в этих "стерильных" акциях, когда в Беларуси люди страдают ни за что? Я же могу и должен быть там, в Минске. К этому подталкивали и личные обстоятельства. Я сел в машину, взял с собой трех своих собак и поехал. Это было вполне осознанно.

Что послужило поводом к вашему задержанию?

Я играл на трубе возле "МакДональдса" на проспекте Независимости. Играл, причем уже не впервые за последние дни, "Три черепахи" и "Муры", которые считаются "песнями протеста". Внезапно неподалеку остановился автобус, из него вышли трое омоновцев в балаклавах и окружили меня. Повели в автобус. Уже в машине жестко потребовали разблокировать телефоны, посыпались оскорбления из-за фамилии и происхождения. Угроза того, что они применят физическую силу, была очень реальна, но обошлось. Привезли в Центральный РУВД, оттуда я успел позвонить маме и сказать, что задержан. Переживал за собак, которые остались одни на даче, в запертом сарае. После этого телефоны у меня отобрали. Трубу, аппаратуру и личные вещи тоже забрали, составили описи. Через несколько часов повезли на Окрестина, в изолятор временного содержания. Допрашивали и досматривали, раздев догола, после чего отвели в камеру. Там уже сидели двое мужчин, задержанных за домашнее насилие: напились, устроили дебош, родственники вызвали милицию. После суда их отпустили, назначив маленький штраф. Тех же, кто проходит по статье 23.34 (политической, по которой привлекают участников протестов, а также случайных прохожих), всех посадили: минимум на пять, максимум – на 15 суток.

По скайпу. Можно было обратиться к судье, попросив назначить административное взыскание с учетом тех или иных обстоятельств, но это практически никому не помогло. Один мужчина сказал, что у него дома – лежачий отец, за которым надо ухаживать… 15 суток! Во время этого видеозаседания я услышал мамин голос, она была там, в зале суда.

Где вы отбывали наказание?

Через два дня нас посадили в автозак и повезли, не сообщив, куда везут. До автозака (и потом от автозака до тюрьмы) конвоировали с собаками. В тюрьме к нам явился майор и объявил, что мы прибыли для отбытия наказания в СИЗО № 6 в Барановичи.

Какими были условия содержания?

В камере нас было девять человек. На ночь свет не выключался. Часов в камере нет. Просыпаешься: то ли два ночи, то ли шесть утра. Питание, в основном, ужасное. Правда, обед более или менее нормальный, а от завтраков и ужинов я отказывался, брал чай с черным хлебом. Хорошо, что были передачи, они здорово спасали положение. Отдельно про кровати стоит сказать: такое ощущение, что они сохранились со времен ГУЛАГа. Просто приваренные друг к другу куски железа, собранные в три яруса. Лежать в течение дня запрещено. И многое другое запрещено.

Расскажите, пожалуйста, о ваших сокамерниках.

По моим приблизительным подсчетам (калькулятора в руках не было, уж извините), примерно 80% арестованных людей были задержаны произвольно и в момент задержания не участвовали ни в митингах, ни в акциях. Они шли в магазин, по своим делам, гуляли с собакой. Если человека хватают на прогулке с собакой – собаку просто бросают на улице, потом она может попасть под отлов специальной службой, ее могут усыпить. Одного парня задержали за то, что в рюкзаке у него был учебник польского языка. Возле МКАДа, вдали от всех возможных массовых мероприятий. Дали пятнадцать суток (его адвокат подал жалобу, минус трое суток – уже отпустили). В то же время в барановичской тюрьме перед каждой камерой лежала гуманитарная помощь из Польши – коробки с надписью Maska Ochronna. Такое вот лицемерие. В эти дни рядом со мной были разные люди: кандидат экономических наук, музыкант и композитор, программисты, фотограф, хореограф, кандидат в мастера спорта по мотокроссу, рабочие (одного из них задержали прямо у станка в рабочей форме, так он и сидел), водители, строители, представители малого бизнеса, студенты.

Конечно, буду играть и буду участвовать. Планирую выучить еще несколько "запрещенных" песен.

Вы – смелый человек.

Да ладно, тут весь город такой.

О собаках Тимотэ Суладзе позаботились его друзья. 24 октября они вернулись домой к Тимотэ.





