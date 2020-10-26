Иерусалим:
20 - 29°
Тель-Авив:
21 - 28°
Эйлат:
22 - 33°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В мире26 октября 2020 г., 18:40

NASA сообщило об обнаружении воды на солнечной стороне Луны

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Люди смотрят на шар с изображением поверхности Луны, инсталляцию для "Фестиваля огней", в воде Обводного канала, Санкт-Петербург, Россия

В понедельник, 26 октября, Национальное космическое агентство США (NASA) сообщило об обнаружении воды на солнечной стороне Луны.

На сайте агентства сообщается, что молекулы воды (H2O) были обнаружены в кратере Клавиус - одном из крупнейших видимых с Земли кратеров.

Новые данные были получены с помощью стратосферной германо-американской обсерватории SOFIA, размещенной на борту самолета Boeing 747.


Ученые обнаружили, что вода присутствует в высоких южных широтах в количестве от 100 до 400 частей на миллион, что эквивалентно бутылке воды объемом 0,35 литра.

Пол Герц, директор отдела астрофизики в Управлении научных миссий NASA заявил, что ученые и ранее полагали, что знакомая людям вода может присутствовать на солнечной стороне Луны. "Теперь мы знаем, что так оно есть. Это открытие порождает интригующий вопрос о ресурсах, необходимых для исследования дальнего космоса".

На сайте NASA для примера указывается, что в пустыне Сахара в сто раз больше воды, чем обсерватория SOFIA обнаружила в лунном грунте. Но несмотря на столько небольшое количество молекул воды перед учеными поставлен вопрос о том, как образуется вода, и как она сохраняется на суровой безвоздушной поверхности Луны.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

18:47 Местные выборы в Украине: поражение Зеленского
18:40 NASA сообщило об обнаружении воды на солнечной стороне Луны
18:12 "Остановить коммунистическую угрозу": Помпео и Эспер прибыли в Индию
17:44 В Афинах состоялась встреча министров иностранных дел Израиля и России
17:03 В Ла-Манше коммандос предотвратили захват танкера
16:34 Афро-американец впервые станет католическим кардиналом
15:26 Партия БААС сообщила о смерти Иззата аль-Дури, "рыжего дьявола" Саддама Хусейна
13:37 Истек срок "народного ультиматума": в Беларуси проходят акции протеста
11:02 Парад "Евреи за Трампа" в Нью-Йорке закончился драками и арестами
09:41 Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении гуманитарного перемирия
...