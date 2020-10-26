В понедельник, 26 октября, Национальное космическое агентство США (NASA) сообщило об обнаружении воды на солнечной стороне Луны.

На сайте агентства сообщается, что молекулы воды (H2O) были обнаружены в кратере Клавиус - одном из крупнейших видимых с Земли кратеров.

Новые данные были получены с помощью стратосферной германо-американской обсерватории SOFIA, размещенной на борту самолета Boeing 747.

Ученые обнаружили, что вода присутствует в высоких южных широтах в количестве от 100 до 400 частей на миллион, что эквивалентно бутылке воды объемом 0,35 литра.

Пол Герц, директор отдела астрофизики в Управлении научных миссий NASA заявил, что ученые и ранее полагали, что знакомая людям вода может присутствовать на солнечной стороне Луны. "Теперь мы знаем, что так оно есть. Это открытие порождает интригующий вопрос о ресурсах, необходимых для исследования дальнего космоса".

На сайте NASA для примера указывается, что в пустыне Сахара в сто раз больше воды, чем обсерватория SOFIA обнаружила в лунном грунте. Но несмотря на столько небольшое количество молекул воды перед учеными поставлен вопрос о том, как образуется вода, и как она сохраняется на суровой безвоздушной поверхности Луны.