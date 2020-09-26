Крушение АН-26 в Харьковской области: 26 погибших, один пострадавший

Спасатели нашли тела 25 погибших в результате крушения военного самолета Ан-26. Один человек, найденный на месте падения самолета, скончался в больнице. Еще один пассажир, успевший выпрыгнуть из самолета за мгновение до крушения, находится в стационаре в состоянии средней тяжести. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на данные Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

25 сентября в Харьковской области при заходе на посадку на военный аэродром под городом Чугуев разбился самолет Ан-26 Воздушных Сил ВСУ. По последним данным, на борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов Харьковского национального университета внутренних дел.

26 сентября министр обороны Андрей Таран заявил, что АН-26, скорее всего, зацепился крылом за землю; в настоящее время рассматриваются четыре версии происшедшего: катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата; катастрофа вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем; ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами; ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.в

Возбуждено дело по статье о нарушении правил полетов и подготовки к ним.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об объявлении 26 сентября днем траура на территории страны.