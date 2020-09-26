Теракт в Париже. 18-летний пакистанец был уверен, что атакует сотрудников Charlie Hebdo

В пятницу, 25 сентября, днем, в 11-м округе Парижа, недалеко от здания, где раньше находилась редакция журнала Charlie Hebdo, злоумышленник, вооруженный мачете, напал на группу людей. Ранения получили два человека, мужчина и женщина, сотрудника журнала Cash Investigation, занимающегося журналистскими расследованиями. В тот же день были задержаны пять человек; нападение признано терактом.

Как сообщает Le Parisien, главный подозреваемый в террористическом нападении, 18-летний уроженец Исламабада, последние три года живущий во Франции, Али Х., признался в том, что хотел отомстить сотрудникам Charlie Hebdo за повторную публикацию карикатур на пророка Мухаммеда. Али Х. заявил, что "рассердился", увидев, что издание вновь опубликовало эти карикатуры, прокомментировав, таким образом, начавшийся суд на 14 фигурантами дела о парижских терактах в январе 2015 года.

Он был уверен, что напал на журналистов еженедельника, так как, по его словам, несколько раз специально приезжал на улицу Николя Аппер, где ранее находилась редакция Charlie Hebdo, "на разведку". Однако после теракта 2015 года Charlie Hebdo располагается в защищенном здании, местонахождение которого не разглашается.

При этом, у следствия пока нет доказательств того, что Али Х. каким-либо образом связан с террористическими организациями. Ведутся допросы подозреваемых, в основном, это знакомые Али Х., следователи пытаются выяснить, знал ли кто-нибудь из них о готовящемся нападении. 35-летний алжирец, задержанный накануне по подозрению в соучастии в теракте, был отпущен после того, как выяснилось, что он пытался помешать террористу выполнить свой план. Его слова подтверждают записи камер видеонаблюдения.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен раскритиковал парижскую полицию за то, что она неверно оценила уровень возможной террористической угрозы в районе, где находилась редакция еженедельника Charlie Hebdo.

Напомним, что несколько недель назад в Париже начался суд на 14 фигурантами дела о парижских терактах в январе 2015 года, когда в течение нескольких дней были убиты 17 человек и еще 10 получили ранения. Нападение на редакцию сатирического издания было совершено 7 января 2015 года французскими исламистами, братьями Саидом и Шерифом Куаши, которые утверждали, что мстят журналистам за публикации карикатур на пророка Мухаммада. В результате теракта в редакции были убиты восемь ведущих художников издания, двое полицейских, вахтер и случайный посетитель. В течение следующих двух суток третий террорист, Амеди Кулибали, убил сотрудницу полиции и расстрелял пять человек в кошерном супермаркете. Все террористы были убиты полицией, но еще 14 человек должны предстать перед судом по обвинению в пособничестве. Троих из фигурантов дела будут судить заочно. Подсудимым будут предъявлены обвинения в хранении оружия, членстве в террористической организации и финансировании терроризма.