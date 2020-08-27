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NEWSru.co.il :: В мире27 августа 2020 г., 06:02

Убийца более 50 мусульман в новозеландском Крайстчерче, приговорен к пожизненному заключению

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Брентон Таррант в суде в день вынесения приговора

В четверг, 27 августа, 29-летний австралиец Брентон Таррант, убивший десятки мусульман в новозеландском Крайстчерче, был приговорен к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение. Это первый подобный приговор в истории Новой Зеландии.

15 марта 2019 года Брентон Таррант, уроженец Графтона (австралийский Новый Южный Уэльс), недавно переехавший в Данидин (Новая Зеландия), вооруженный полуавтоматической винтовкой AR-15, самозарядной винтовкой Ruger SR-556, автоматическим карабином M4А1, дробовиком и винтовкой со скользящим затвором, совершил нападения на людей в мечети ан-Нур и в исламском центре Линвуд в Крайстчерче. Жертвами нападения стали 50 человек, еще один позже умер в больнице. На суде Таррант заявил, что планировал атаковать мечеть "Аль-Худа" в Данидине, однако затем его намерения изменились. Следствие пришло к выводу, что у Тарранта не было сообщников.

Незадолго до начала бойни в мечетях Крайстчерча канцелярия премьер-министра Новой Зеландии получила 74-страничную "диатрибу" от Брентона Тарранта. Но у властей не было достаточно времени для того, чтобы отреагировать и предотвратить теракт.


Известно, что Брентон Таррант много путешествовал, время от времени оставаясь ненадолго в Новой Зеландии. В частности, за последние годы он бывал в Болгарии, Румынии, Венгрии, Израиле. Он был "одержим фитнесом и стрельбой", занимался в стрелковом клубе Южного Отаго. Особенно усердно он практиковался в стрельбе из AR-15 и охотничьего ружья.

На автоматах, использовавшихся Таррантом во время нападения, были написаны имена Александра Бизонетта и Луки Траяни, устроивших стрельбу в мечетях Италии и Канады. Кроме того, на рожках к автоматическим винтовкам, которые использовал Таррант, были латиницей белой краской написаны имена русского адмирала Дмитрия Сенявина (прославившегося победами над турками в Дарданелльском сражении в 1807 году), имена Давида Сослана и Давида Агмашенебели (Строителя) на грузинском языке, имя черногорского писателя и военачальника Марко Милянова (борца за сербское национальное объединение и освобождение от ига Османской империи), британского адмирала Эдварда Кодрингтона и австрийского фельдмаршала Эрнста Штаремберга (участвовавших в боях против турок).

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