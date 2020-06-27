С 1 июля Евросоюз откроет границы для туристов из 18 стран. Израиля среди них нет

Евросоюз принял решение с 1 июля открыть границы для туристов из тех стран, в которых уровень заболеваемости коронавирусом равен или ниже среднего показателя по ЕС за две недели на 100 тысяч человек, сообщает Politico.

Кроме того, в Брюсселе оценят достоверность официальных данных, предоставляемых той или иной страной, эпидемиологическую ситуацию в стране и тенденцию к росту или снижению числа инфицированных. По состоянию на 27 июня, в список входят 18 стран.

Израиля среди них нет.

Два черновых списка содержали в себе 47 и 54 страны соответственно. Дипломаты договорились, что список будет обновляться каждые две недели. Власти европейских стран имеют право вносить коррективы в этот список на свое усмотрение, однако руководство ЕС считает, что скоординированный подход позволит улучшить эпидемиологическую ситуацию в Европе.

По данным The New York Times, в список вошли:

Алжир

Австралия

Канада

Грузия

Япония

Черногория

Марокко

Новая Зеландия

Руанда

Сербия

Южная Корея

Таиланд

Тунис

Уругвай

Андорра

Сан-Марино

Монако

Ватикан



Китай будет включен в список, если он также откроет свои границы для путешественников из Евросоюза.

В список стран, объединенных неблагополучной, по сравнению с Европой, эпидемиологической ситуацией, попали, кроме Израиля, также США, Россия, Турция, Саудовская Аравия и т.д.

Напомним, всего в Израиле было зарегистрировано 22800 заболевших. В настоящий момент заражены 5614 человек. 314 заболевших умерли.

Состояние 46 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 28 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 48 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.