С 1 июля Евросоюз откроет границы для туристов из 18 стран. Израиля среди них нет
Евросоюз принял решение с 1 июля открыть границы для туристов из тех стран, в которых уровень заболеваемости коронавирусом равен или ниже среднего показателя по ЕС за две недели на 100 тысяч человек, сообщает Politico.
Кроме того, в Брюсселе оценят достоверность официальных данных, предоставляемых той или иной страной, эпидемиологическую ситуацию в стране и тенденцию к росту или снижению числа инфицированных. По состоянию на 27 июня, в список входят 18 стран.
Израиля среди них нет.
Два черновых списка содержали в себе 47 и 54 страны соответственно. Дипломаты договорились, что список будет обновляться каждые две недели. Власти европейских стран имеют право вносить коррективы в этот список на свое усмотрение, однако руководство ЕС считает, что скоординированный подход позволит улучшить эпидемиологическую ситуацию в Европе.
По данным The New York Times, в список вошли:
Алжир
Австралия
Канада
Грузия
Япония
Черногория
Марокко
Новая Зеландия
Руанда
Сербия
Южная Корея
Таиланд
Тунис
Уругвай
Андорра
Сан-Марино
Монако
Ватикан
Китай будет включен в список, если он также откроет свои границы для путешественников из Евросоюза.
В список стран, объединенных неблагополучной, по сравнению с Европой, эпидемиологической ситуацией, попали, кроме Израиля, также США, Россия, Турция, Саудовская Аравия и т.д.
Напомним, всего в Израиле было зарегистрировано 22800 заболевших. В настоящий момент заражены 5614 человек. 314 заболевших умерли.
Состояние 46 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 28 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 48 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.
189 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. 16872 выздоровели после коронавируса.
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