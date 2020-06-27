Иерусалим:
23 - 34°
Тель-Авив:
26 - 31°
Эйлат:
32 - 40°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В мире27 июня 2020 г., 15:29

С 1 июля Евросоюз откроет границы для туристов из 18 стран. Израиля среди них нет

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
С 1 июля Евросоюз откроет границы для туристов из 18 стран. Израиля среди нет

Евросоюз принял решение с 1 июля открыть границы для туристов из тех стран, в которых уровень заболеваемости коронавирусом равен или ниже среднего показателя по ЕС за две недели на 100 тысяч человек, сообщает Politico.

Кроме того, в Брюсселе оценят достоверность официальных данных, предоставляемых той или иной страной, эпидемиологическую ситуацию в стране и тенденцию к росту или снижению числа инфицированных. По состоянию на 27 июня, в список входят 18 стран.


Израиля среди них нет.

Два черновых списка содержали в себе 47 и 54 страны соответственно. Дипломаты договорились, что список будет обновляться каждые две недели. Власти европейских стран имеют право вносить коррективы в этот список на свое усмотрение, однако руководство ЕС считает, что скоординированный подход позволит улучшить эпидемиологическую ситуацию в Европе.

По данным The New York Times, в список вошли:

Алжир
Австралия
Канада
Грузия
Япония
Черногория
Марокко
Новая Зеландия
Руанда
Сербия
Южная Корея
Таиланд
Тунис
Уругвай
Андорра
Сан-Марино
Монако
Ватикан

Китай будет включен в список, если он также откроет свои границы для путешественников из Евросоюза.

В список стран, объединенных неблагополучной, по сравнению с Европой, эпидемиологической ситуацией, попали, кроме Израиля, также США, Россия, Турция, Саудовская Аравия и т.д.

Напомним, всего в Израиле было зарегистрировано 22800 заболевших. В настоящий момент заражены 5614 человек. 314 заболевших умерли.

Состояние 46 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 28 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 48 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.


189 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. 16872 выздоровели после коронавируса.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

15:46 Минобороны Армении: плотность, с которой противник ведет обстрел в Карабахе, беспрецедентна
14:07 Светлана Алексиевич, входящая в президиум КС оппозиции Беларуси, вылетела в Германию
13:22 Михаил Ефремов направил в суд собственную апелляционную жалобу на приговор
12:39 На одном из предприятий Московской области обрушился пешеходный переход; более 50 пострадавших
11:52 Посол Армении в РФ: в Азербайджан переброшены боевики из Сирии
09:59 Der Spiegel: Ангела Меркель тайно посетила Навального в берлинской клинике "Шарите"
09:23 Армения и Азербайджан сообщают о гибели сотен солдат противника в Нагорном Карабахе
22:46 Генсек ООН призвал Армению и Азербайджан прекратить противостояние
21:49 Минобороны Армении: Баку выдает видео, снятое в Сирии, за кадры из Карабаха
20:31 В Москве актер Никита Логинов умер на выходе из театра
...