СМИ: по подозрению в подготовке покушения на президента Колумбии разыскиваются снайперы из Израиля и России
Колумбийские СМИ сообщают о розыске двух подозреваемых в подготовке покушения на президента Колумбии Ивана Дуке и его семью. В публикации газеты Tiempo сказано, что разыскиваются россиянин и израильтянин, бывшие спецназовцы и опытные снайперы.
Источник Tiempo заявил, что подозреваемые, являющиеся экспертами с снайперской стрельбе на большие расстояния, недавно прибыли в страну.
Имена подозреваемых не называются.
О готовящемся покушении сообщала также радиостанция RCN. Но публикация Tiempo более подробная.
Колумбийское издание пишет, что подозреваемые проникли в страну по суше без оружия, и что снайперские винтовки и боеприпасы они должны были получить уже в Колумбии.
Иван Дуке вступил в должность президента Колумбии в 2018 году. В 2019-м уже сообщалось о готовившемся на него покушении.
Со стороны властей Колумбии, Израиля или России не поступало официальных комментариев по поводу этих публикаций. Но они были процитированы российским государственным агентством РИА Новости.
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