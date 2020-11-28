СМИ: муж освобожденной из иранской тюрьмы австралийки – израильтянин

В конце минувшей недели в Иране была освобождена из тюрьмы австралийская ученая британского происхождения Кайли Мур-Гилберт. Ее обменяли на трех иранских граждан, которые были арестованы в Таиланде по подозрению в причастности к попытке теракта 2012 года.

33-летняя Мур-Гилберт, преподаватель кафедры Ближнего Востока университета Мельбурна, была арестована в Международном аэропорту Тегерана в 2018 году после того, как приняла участие в научной конференции. Ее обвинили в шпионаже и приговорили к 10 годам лишения свободы. Она провела в тюрьме 804 дня.

Как во время процесса, так и после него женщина отвергала все обвинения. Она неоднократно объявляла голодовку. По словам мужа правозащитницы Насрин Сотуде, Кайли трижды пыталась покончить с собой из-за тяжелых условий содержания в тюрьме "Эвин".

Как пишет 28 ноября The Sidney Morning Herald, не исключено, что истинной причиной ареста Мур-Гилберт стало то, что ее муж – гражданин Израиля. "Как только иранские власти узнали, что муж Кайли – израильтянин, они заявили, что она является шпионом, работающим на "сионистского врага", - отмечает издание.

В одном из писем, тайно переданном ею из тюрьмы "Эвин", Кайли прямо утверждала, что иранские власти преследуют ее из-за гражданства мужа, пытаясь "дьявольским образом выманить его из Мельбурна, где он постоянно проживает, чтобы поместить в тюрьму в Иране". Не исключено также, что сама Кайли бывала в Израиле и даже изучала иврит.

Высокопоставленные источники в правительстве Австралии, не имеющие права обнародовать свою позицию из-за секретного характера операции по освобождению Мур-Гилберт, тем не менее, заметили в беседе с корреспондентом The Sidney Morning Herald: ее связь с Израилем не только заставила Иран полагать, что она действительно является шпионкой, но и использовать этот рычаг для оказания давления на Австралию. В результате, этот план сработал.