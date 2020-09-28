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NEWSru.co.il :: В мире28 сентября 2020 г., 15:46

Минобороны Армении: плотность, с которой противник ведет обстрел в Карабахе, беспрецедентна

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Минобороны Армении: плотность, с которой противник ведет обстрел в Карабахе, беспрецедентна

28 сентября парламент Армении на экстренном заседании единогласно принял заявление о войне в Карабахе, сообщает "Армения Спутник".

"Военные действия против детей, стариков и женщин запрещены всеми нормами международного права, поэтому международное сообщество обязано сдержать не только агрессию Азербайджана, но и постоянные поползновения его союзника – Турции. Попытки Анкары вмешаться в карабахский конфликт приведут к крайней дестабилизации в регионе и станут угрозой для мира и безопасности", - говорится в заявлении Национального собрания Армении.

Второй день продолжаются бои на линии соприкосновения между армянскими и азербайджанскими войсками в Нагорном Карабахе. Официальный представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что плотность, с которой противник ведет артиллерийский обстрел в Нагорном Карабахе, беспрецедентна.


По последним данным Армии обороны Нагорного Карабаха, с начала боевых действий погибли 59 человек, ранены более 200.

Турция заявила о своей полной поддержке Азербайджана в вопросе Нагорного Карабаха. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Армению покинуть Нагорный Карабах. "Незамедлительное освобождение Арменией оккупированных земель Азербайджана откроет путь для мира и стабильности в регионе", - заявил Эрдоган. Его слова цитирует агентство "Анадолу".

Министр обороны Турции Хулуси Акар также заявил, что "Армения должна немедленно прекратить атаки, отправить обратно наемников и террористов, которых они привезли из-за границы". Эту информацию в оборонном ведомстве Армении уже назвали клеветой.

"Распространяя эту ложь, азербайджанские и турецкие СМИ пытается отвлечь внимания от того факта, что азербайджанская армия пополняется сирийскими экстремистами", - отмечает Единый информационный центр Армении. Также Единый инфоцентр Армении опровергает заявления азербайджанских властей об успешном занятии армией Азербайджана стратегически важных позиций.


Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерриш призывает Армению и Азербайджан "немедленно прекратить бои".

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