Армения и Азербайджан сообщают о гибели сотен солдат противника в Нагорном Карабахе

Министерство обороны Азербайджана заявило, что вооруженные силы Армении потеряли убитыми и ранеными более 550 военнослужащих в результате боевых действий, возобновившихся 27 сентября в районе карабахского конфликта, сообщает "Интерфакс-Азербайджан".

Также, согласно этим данным, в ходе боев азербайджанская армия уничтожила 22 танка и другой тяжелой бронетехники, 15 зенитно-ракетных комплексов "Оса", 18 беспилотников, восемь артиллерийских установок и три склада с боеприпасами, добавили в ведомстве.

Армянская сторона опровергла данные об убитых. Газета "Терт" сообщает, что по данным Армии обороны Арцаха в боях с противником погиб 31 военнослужащий.

Представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что азербайджанская армия потеряла за день боев в Карабахе около 200 военнослужащих, а также примерно 30 танков и 20 беспилотников.

Интенсивные бои на линии соприкосновения между армянскими и азербайджанскими войсками в Нагорном Карабахе продолжались всю ночь с 27 на 28 сентября.

Напомним, военные действия в этом районе начались утром 27-го.

Турция заявила о полной поддержке Азербайджана в вопросе Нагорного Карабаха. Армения призвала международное сообщество удержать Турцию от вмешательства в конфликт.

Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерриш призывает Армению и Азербайджан "немедленно прекратить бои".