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NEWSru.co.il :: В мире29 декабря 2020 г., 13:40

В Хорватии произошло очень сильное землетрясение, есть жертвы

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
В Хорватии произошло очень сильное землетрясение В Хорватии произошло очень сильное землетрясение

Во вторник, 29 декабря, на территории Хорватии произошло землетрясение магнитудой 6,4, передает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Эпицентр располагался в 47 км к юго-востоку от Загреба (численность населения более 800 тысяч человек), в 5 км юго-западней города Сисак (численность населения около 50 тысяч человек). Очаг залегал на глубине 10 км.

Ближайший населенный пункт к эпицентру землетрясения – Петриня (около 16 тысяч жителей). Хорватские онлайн-СМИ публикуют видеозаписи и фотографии, на которых видно, что многие строения в Петрине повреждены.

Это необычно сильное землетрясение для данного района. Есть значительные разрушения.

По предварительным данным, есть погибшие (в том числе 12-летняя девочка в Петрине), множество пострадавших.


Информация о причиненном ущербе и жертвах уточняется.

Фиксируется серия повторных подземных толчков магнитудой до 3,4.

Словенское информационное агентство STA сообщило, что работа единственной в стране атомной электростанции, которая находится примерно в 100 км от эпицентра, была остановлена ​​в качестве меры предосторожности.

Напомним, что в марте этого года в Хорватии произошло землетрясение магнитудой 5,4-5,5 (один человек погиб, около 30 были травмированы). Тогда хорватские власти говорили о землетрясении, как о "самом сильном за последние 140 лет". По всей видимости, землетрясения магнитудой 6,4 в этих краях не было сотни лет.

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В Хорватии произошло сильное землетрясение

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