Теракт в Ницце: трое убитых, одной из жертв отрезали голову

В четверг, 29 октября, в городе Ницца, на юге Франции, мужчина, вооруженный ножом, напал на людей в церкви Нотр-Дам. Французские СМИ сообщают о трех убитых. Одной из жертв террорист отрезал голову. Убиты две женщины и мужчина.

Как сообщил источник в полиции, первой жертвой стала пожилая женщина, пришедшая утром помолиться. Ее нашли с перерезанным горлом (по другой версии, с отрезанной головой) у купели со святой водой в базилике. В церкви также был найден убитый ризничий. Третья жертва скончалась от ножевых ранений за пределами церкви.

Нападавший был ранен полицейскими, задержан и доставлен в больницу под охраной.

Сайт газеты Le Figaro пишет, что террористу около 20 лет, он называл себя Ибрагимом на первом допросе после задержания.

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози выступил с заявлением о том, что нападение, вероятнее всего, является терактом. По его словам, нападавший кричал "Аллах акбар".

Священник из Ниццы Жиль Флорини рассказал в эфире телеканала BFM TV, что в последние дни поступали предупреждения о возможных атаках накануне Дня всех святых (1 ноября). Однако никто из священнослужителей не ожидал, что теракт будет совершен в церкви.

Вскоре после теракта в Ницце поступило сообщение о вооруженном нападении на полицейских во французском Авиньоне (примерно в 150 км западней Ниццы). Нападавший, в руках которого был нож, застрелен. В полиции заявляют, что и в данном случае, речь идет о попытке теракта, так как нападавший кричал "Аллах акбар".

Напомним, две недели назад в городе Конфлан-Сент-Онорин на севере Франции 18-летний чеченец из Москвы обезглавил преподавателя местного колледжа Самюэля Пати. Мотивом преступления стало то, что Пати, рассказав ученикам о свободе слова, показал им карикатуры на пророка Мухаммада.

Преступление вызвало во Франции потрясение. Президент Эммануэль Макрон заявил, что речь идет о терроре исламистов и заявил, что будет бороться с мусульманским сепаратизмом. Он отказался осуждать публикацию карикатур. Учитель был посмертно удостоен ордена Почетного легиона.

В мусульманском мире растет волна возмущения действиями французских властей: проходят акции протеста, лидеры государств осуждают Макрона.