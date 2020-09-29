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NEWSru.co.il :: В мире29 сентября 2020 г., 07:48

Сайт Flightradar24 не работает: не исключена хакерская атака, связанная с азербайджано-армянским конфликтом

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Сайт Flightradar24 не работает: не исключена хакерская атака, связанная с азербайджано-армянским конфликтом

В последние дни мониторинговый сайт Flightradar24 не работает или работает со сбоями, по всей видимости, из-за хакерской атаки.

Журналист израильского сайта Ynet Итай Блюменталь, специализирующийся на авиационной тематике, отмечает, что проблемы с работой Flightradar24 возникли вскоре после того, как в социальных сетях со ссылкой на этот ресурс была распространена информация о появлении турецких БПЛА неподалеку от Нагорного Карабаха и о приземлении в Израиле двух азербайджанских военно-транспортных самолетов.

24 сентября Flightradar24 зафиксировал появление около границы Армении двух БПЛА Bayraktar TB2 турецких ВВС.


Судя по Flightradar24, в тот же день, 24 сентября, на израильском аэродроме "Увда" совершили посадку два транспортных самолета "Ил-76" (4K-AZ101 и 4K-78131). Многими высказывалось предположение, что это самолеты министерства обороны Азербайджана. Так, например, бывший депутат Кнессета Роман Бронфман на своей странице в Twitter 27 сентября написал, что, возможно, эти самолеты прибыли для загрузки боевой техники израильского производства. Никаких официальных комментариев со стороны Израиля или Азербайджана по этому поводу не поступало.

С 25 сентября сайт Flightradar24 не работал или работал со сбоями.

Другой мониторинговый сайт RadarBox24 показывает, что вечером 28 сентября в Баку приземлился представительский самолет ВВС Турции, а немногим ранее стало известно, что в Армении приземлился военно-транспортный самолет ВВС России ("Ан-124").

Напомним, что Россия является одним из основных поставщиков вооружений Армении. Судя по публикациям минобороны Азербайджана, Израиль является одним из ведущих поставщиков оружия этой стране. Армянские СМИ неоднократно сообщали о применении азербайджанскими военными израильских вооружений в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе.

Турция поддерживает Азербайджан в конфликте с Арменией, но до сих пор нет свидетельств непосредственного вмешательства турецких военных в этот конфликт.


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