В украинском Тетиеве открыли Мемориал жертвам еврейских погромов 1919-1920 годов

Во вторник, 30 июня, в городе Тетиеве (Киевская область) состоялась церемония открытия Мемориала жертвам еврейских погромов 1919-1920 годов.

Согласно переписи 1897 года из 3493 жителей Тетиева 3323 были евреями. Не то, чтобы их жизнь до Гражданской войны была очень благополучна, но погром марта 1920 года уничтожил 3/4 общины. Примерно 4000 евреев были вырезаны, 1500 человек удалось спасти прибывшему из Погребищ отряду красноармейцев.

От Тетиева остались одни развалины, – свидетельствовал очевидец. По всему местечку валяются сотни сгоревших и убитых. Все колодцы запружены трупами.

"Три года назад мне написала молодая женщина, собиравшая материалы об этом погроме и о главе местной еврейской самообороны – Гирше Турии", – рассказывает историк Надя Липес, создатель базы жертв погромов jewishpogroms.info. О погроме Алена Коцеруба узнала от своей мамы, а та – от бабушки, которая, впрочем, наказала особо не распространяться. А потом Алене попалась на глаза брошюра, из которой следовало, что Тетиев считался когда-то еврейским местечком. Но вот евреев она в родном городе в глаза не видела. И задалась вопросом – куда же они делись? Ответ был очевиден. Как раз тогда в Тетиеве собирались ставить памятник вождю погромщиков атаману Куравскому. Сын которого (отца, впрочем, не знавший) оказался во главе местных полицаев 21 год спустя.

"Один бандит схватил топор и разбил голову моего сына Йоси, 18 лет. Они также раскололи голову моего брата Якова, 16 лет, и отрубили руки брату Гиршу. Он умер. Его жена Брейна была убита ужасным способом. Мой сын Ицик, 20 лет… был найден и убит. Бандиты жестоко убили всех, кого нашли в доме – семью из двенадцати человек Элиэзера Лютцеска (Клоцман). И восемь членов моей семьи. Мой маленький сын Исайя лежал под грудой трупов, залитый кровью. Но с большим трудом нам удалось вытащить его из-под трупов". Из свидетельских показаний Эстер Руди Щук, 42 лет, о погроме в местечке Тетиев Киевской губернии.

После нескольких историй о погроме Алена перестала спокойно спать. "После такого чтения и в самом деле уснуть не просто, – говорит Надя Липес, которая не первый год изучает погромы 1918-1920 годов в Украине. – Если у вас есть совесть, конечно".

Общение с еврейскими организациями окончилось ничем – никто не захотел поучаствовать в установке памятника убитым здесь евреям. Хотя в Тетиеве уже был мемориал и жертвам Колиивщины, и погибшим в годы Голодомора, а евреям – не было. И он бы не появился, не реши Алена с мужем Александром сделать все сами при поддержке единомышленников, среди которых и мэр города Руслан Майструк. "Нас, оказавшихся в нужное время в нужном месте, словно выбрали", – говорит Алена Коцеруба.

"Впервые о еврейской истории города я услышал от моего советника, а сейчас уже заместителя Алены Коцерубы, – признается мэр Тетиева Руслан Майструк. – Архивные документы шокировали – сто лет назад город был фактически уничтожен в погроме. Шок смешался с удивлением, ведь до сих пор в Тетиеве не было даже таблички с упоминанием о тех ужасных событиях".

Ради справедливости надо сказать, что именно при Майструке два года назад две улицы получили имена знаменитых земляков-евреев – Гирша Турия и Якова Орланда. Гирш погиб в стычке с бандитами в 1919 году, а пятилетний Яков чудом выжил. "Я спрятался в деревянной бочке и через трещины видел все происходящее, – писал он много лет спустя. – На моих глазах убивали мою семью. Десять человек. Голова моего деда покатилась как футбольный мяч. Тетя и дядя были убиты. Две их дочери – 13 и 14 лет – изнасилованы. А потом погромщики подожгли синагогу. Когда кто-то пытался бежать из нее, его убивали".

В 1939-м Орланд написал почти пророческие строки об украинском детстве:

"В тех давних странных снах, холодных и немых,

Те годы усыпив и прошлое рассеяв,

Мы будем ждать, пока, признав нас за своих,

Оно нам вновь не бросится на шею".

Только сегодня евреев бывшего местечка постепенно стали "признавать за своих" – в 2018-м Яков Орланд посмертно стал "Почетным жителем Тетиева", а 29 июня этого года на территории еврейского кладбища открылся Мемориал памяти жертв еврейских погромов 1919-1920 годов. Впрочем, погром, положивший конец еврейской общине города, "своей" историей считают в Тетиеве далеко не все. Для многих остается героем таращанский атаман Оверко Куравский – жених знаменитой атаманши Маруси Соколовской. "Подвиги" Куравского в Тетиеве историк Роман Коваль описывает так: "Кто знает, может и украинские крестьяне поучаствовали в разделе "военной добычи" – ведь евреи у многих небезосновательно отождествлялись с немилосердной советской властью. Кто будет отрицать, что особо много было их в карательных органах оккупантов?" Так элегантно домашний скарб 4000 убитых евреев превращается в "военную добычу", а сами они – от младенцев до глубоких стариков – в "карательные органы оккупантов". Впрочем, с каждым днем эта "версия" находит все меньше сторонников.

"Когда мы строили мемориал, вокруг крутилось много детей, – говорит Руслан Майструк. – Им действительно интересна эта история. И если эти дети не просто прочтут надписи на памятнике, а сделают выводы, то не все еще потеряно в нашем городе".

Материал подготовил Максим Суханов, газета "Хадашот" (Киев)