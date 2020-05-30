Корабль Crew Dragon запущен в космос
Вечером в субботу, 30 мая, с мыса Канаверал штат Флорида (США) был осуществлен запуск космического корабля Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска. На борту находятся два американских астронавта Даг Херли и Роберт Бенкен.
Согласно опубликованной информации, первая ступень отделилась примерно через три минуты после старта, а к 12-й минуте полета она, как и было запланировано, вернулась на специальную платформу SpaceX в Атлантическом океане. Корабль продолжает путь к Международной космической станции с использованием собственных двигателей.
После отделения второй ступени Центр управления полетами и экипаж поздравили друг друга с успешным запуском. Соединения корабля с МКС ожидается 31 мая, в 17:29 по израильскому времени.
Космический корабль "Драгон" построен компанией SpaceX предпринимателя Илона Маска. Это первый в истории запуск, осуществленный частной компанией, и первая за последние 9 лет американская пилотируемая миссия, стартовавшая с территории США.
За запуском корабля лично наблюдал президент США Дональд Трамп. CNN отмечает, что последним президентом, который присутствовал на космодроме во время запуска был Билл Клинтон. Это происходило в октябре 1988 года. Космический корабль должен был стартовать 27 мая. Однако за 13 минут до запуска было объявлено, что он отложен из-за погодных условий.
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