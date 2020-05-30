От митингов до поджогов. Волнения в Миннеаполисе и других городах США

В Миннеаполисе и ряде городов США (среди которых Колумбус, Хьюстона, Даллас, Лас-Вегас и другие) продолжаются беспорядки, вспыхнувшие после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции, сообщает АР.

В Миннеаполисе участники волнений врываются в магазины и грабят их; также в ходе беспорядков группа протестующих ворвалась в одно из отделений банка. Сожжен полицейский участок.

Пентагон приказал армии подготовить подразделения военной полиции для развертывания в Миннеаполисе. В Детройте погиб 19-летний участник акции. Полиция утверждает, что не причастна к этому трагическому происшествию.

В Луисвилле, штат Кентукки, полицейские применили слезоточивый газ к протестующим, в результате чего пострадали корреспонденты WAVE 3, проводившие прямую трансляцию.

В Окленде во время митинга был убит сотрудники полиции. Более 200 участников акции были задержаны.

В Атланте протестующие атаковали здание, в котором расположена штаб-квартира CNN, закрасили логотип телекомпании у входа, а также подожгли полицейскую машину. В сотрудников полиции летели бутылки с зажигательной смесью. Под призывы к увольнению, обращенные к полицейским, протестующими был сожжен флаг США. Несколько участников беспорядков были задержаны. По словам официального представителя полиции Атланты, пострадали по меньшей мере трое сотрудников полиции.

Губернатор штата Джорджия Брайан Кемп заявил, что по просьбе мэра Кейши Боттомс вводит режим чрезвычайной ситуации в округе Фултон, в который входит Атланта, чтобы задействовать до 500 бойцов национальной гвардии в Джорджии для защиты людей и имущества.

Также не менее четырех человек были задержаны полицией в Альбукерке, где прошла многочасовая акция протеста против произвола полиции.

Один из митингов прошел непосредственно напротив Белого дома. Размахивая его фотографиями, собравшиеся скандировали: "Я не могу дышать". Это были последние слова Флойда.

Волнения охватили нью-йоркский район Бруклин. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио в пятницу выразил солидарность с участниками демонстраций, но призвал их соблюдать общественный порядок.

29 мая власти Миннеаполиса задержали экс-офицера полиции Дерека Чавена, подозреваемого в гибели 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда, который скончался в Миннеаполисе вскоре после задержания. Чавену предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве.

Напомним, 25 мая полиция Миннеаполиса получила сообщение о том, что некий гражданин пытается использовать поддельные документы в кафе Cup Foods Minnesota. Прибыв к месту происшествия, стражи порядка обнаружили подозреваемого, Джорджа Флойда, и потребовали, чтобы он вышел из машины. Тот оказал сопротивление, в результате чего у него, по словам одного из полицейских, "возникли проблемы со здоровьем", и он умер в больнице. Позже в соцсетях было выложено видео задержания этого человека. На записи видно, как офицер полиции прижимает коленом шею Флойда, который лежит на асфальте, тот задыхается и произносит, что ему нечем дышать.

Предположительно, именно Чавен прижал шею Флойда коленом к земле во время задержания, что стало причиной смерти мужчины.В отношении еще трех полицейских, которые присутствовали на месте инцидента, проводится проверка.

Прокуратура отмечает, что обвинения предъявлены в рекордно короткие сроки, поскольку обычно в подобных ситуациях это занимает несколько месяцев.

Напомним, в 2014 году белый полицейский Даниэль Панталео, в ходе задержания чернокожего 43-летнего Эрика Гарнера применил удушающий прием. В результате Гарнер умер. Полиция утверждала, что Гарнер оказал сопротивление при аресте. Оправдание полицейского привело к массовым волнениям.