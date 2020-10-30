Землетрясение в Эгейском море; власти Турции сообщают о погибших и пострадавших

В пятницу, 30 октября, днем, в Эгейском море, в районе архипелага Додеканес, недалеко от побережья Турции, произошло землетрясение магнитудой 7, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Как пишет Daily Sabah, министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа объявил, что в результате землетрясения четыре человека погибли, 120 человек получили травмы разной степени тяжести. При этом число погибших может возрасти.

Около 70 человек были практически сразу после землетрясения спасены из-под завалов.

Министр внутренних дел Сулейман Сойлу сообщил, что в Измире, третьем по численности населения городе Турции, обрушились шесть зданий, незначительный ущерб был нанесен зданиям в нескольких соседних провинциях. По данным мэра Измира Тунча Сойера, в городе разрушено около двадцати зданий.

Подземные толчки ощущались в Стамбуле и ряде районов Греции. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затоплены прибрежные улицы в турецком Сеферихисаре. Разрушения также зафиксированы на греческом острове Самос, обрушилась часть церкви Богородицы в Карловаси, небольшой ущерб нанесен нескольким зданиям. Четыре человека получили легкие травмы.

Эпицентр землетрясения располагался в 58 км к юго-западу от Карабаглара (Турция), в 18 км северо-восточнее от греческого поселка Неон Карловаси (остров Самос). Очаг залегал на глубине 10 км. Были зафиксированы десятки повторных подземных толчков магнитудой до 4,6.