Первые дебаты между Трампом и Байденом: нападки и оскорбления

Вечером во вторник, 29 сентября, в Кливленде (штат Огайо) состоялись первые дебаты между кандидатами на пост президента США от демократов и республиканцев. До выборов, которые состоятся 3 ноября, запланировано еще два подобных мероприятия.

На момент проведения первых дебатов в общенациональных опросах у демократа Джо Байдена было преимущество примерно на 7% перед действующим президентом, республиканцем Дональдом Трампом. Но эксперты отмечают, что в ключевых штатах для Байдена ситуация менее выигрышная. Кроме того, четыре года назад за месяц-полтора до выборов Трамп тоже уступал в опросах Хиллари Клинтон, однако в итоге одержал победу.

Первые дебаты продлились около полутора часов. Аудитория в студии была менее 100 человек, но, по предварительным оценкам, за дебатами следили около 100 миллионов американцев, сообщает "Голос Америки".

Вел дебаты журналист телеканала Fox News Крис Уоллес. Он задавал кандидатам вопросы по шести темам: пандемия коронавируса, в результате которой в США погибли более 200 тысяч человек; выдвижение Трампом консервативной судьи Эми Кони Барретт в Верховный суд; состояние американской экономики, пострадавшей от пандемии; честность выборов; вопросы межрасовых отношений и всплеска насилия в крупных американских городах.

За несколько часов до дебатов Джо Байден и его жена Джилл опубликовали собственные налоговые декларации за 2019 год, согласно которым они заплатили в казну почти 300 тысяч долларов. Трамп не публиковал свои налоговые декларации, заявив, что они проходят проверку.

Трамп и Байден вышли на сцену без рукопожатий, поскольку стороны договорились заранее отказаться от этого жеста из-за пандемии коронавируса. Байден поначалу вел себя дружелюбно, начав с реплики: "Как дела, дружище?"

С самого начала дебатов Трамп взял на себя инициативу, споря с ведущим и перебивая Байдена.

Джо Байден призвал подождать с назначением нового судьи Верховного суда до выборов. Тогда оппонентом Байдену был задан вопрос о том, намерен ли он увеличить количество судей Верховного суда. Тот попытался уклониться от ответа. Трамп стал настаивать. И кандидат от демократов отреагировал репликой: "Может заткнешься, дружище?!"

В ходе перепалки между кандидатами по поводу медицинского страхования Трамп обвинил оппонента в том, что тот придерживается социалистических взглядов и хочет лишить 180 миллионов человек частной страховки. Байден, в свою очередь, обвинил Трампа в намерении отменить популярные меры по расширению медстраховки и заявил о намерении расширять принятую бывшим президентом Бараком Обамой систему медицинского страхования. Трамп не дал Байдену договорить, ведущий попросил дать оппоненту закончить мысль, на что президент отреагировал словами: "Так он не знает, как это сделать". После чего Трамп сказал Уоллесу, что у него возникает ощущение, что он ведет дебаты с ведущим, а не с конкурентом, добавив, что "не удивлен" такому ходу событий.

Позже, в ответ на очередную резкую реплику Трампа со стороны Байдена прозвучало снисходительное: "Продолжай тявкать, парень".

В ходе дискуссии Трамп напомнил о том, что сына Байдена изгнали из армии за наркоманию. Отметил Трамп и тот факт, что в университете сам Джо Байден был одним из самых неуспевающих студентов, что он и сегодня не отличается умом. Кроме того, Трамп использовал сленговые выражения, всяческие принижающие Байдена.

Когда разговор зашел о пандемии коронавируса, Байден заявил, что, хотя Трамп обещает вакцину в ближайшее время, Байден, ссылаясь на мнения специалистов, подчеркнул, что широкое применение вакцины может начаться не ранее второй половины 2021 года. Кроме того, кандидат-демократ сказал, что Трампу нельзя доверять такое ответственное дело, как борьба с пандемией коронавируса, так как тот делал странные и непрофессиональные заявления по этой теме. Трамп пояснил, что все подобные заявления были "саркастическими".

Байден также заявил, что Трамп не смог сделать то, что в свое время удалось сделать демократам: "Когда была эпидемия "свиного гриппа", мы обошлись 14 тысячами смертей, а не 200 тысячами, и не закрывали экономику". После этого обвинения Байден обратился к публике с вопросом: "У скольких из вас сегодня за завтраком у стола осталось пустое место? Сколькие из вас потеряли отца или мать?" По словам Байдена, можно было спасти 100 тысяч жизней, если носить маски и сохранять социальную дистанцию.

Кандидат от демократов заявил, что планирует создать 7 миллионов новых рабочих мест и что при его правлении экономика США "вырастет" на 1 триллион долларов. Трамп в ответ только махнул рукой в сторону оппонента. По словам президента-республиканца, при нем американская экономика стала "величайшей в истории" и оставалась бы таковой, если бы не "китайская чума" (пандемия коронавируса).

Говоря о предстоящем голосовании на выборах президента США в ноябре, Дональд Трамп призвал своих сторонников выступить в роли наблюдателей, предупредив, что возможны многочисленные нарушения и назвав "катастрофическим" вынужденное решение проводить голосование по почте. По мнению Трампа, этот метод голосования может привести к тому, что окончательные результаты не будут известны в течение месяцев после того, как выборы состоятся. Джо Байден заявил, что не видит проблем с почтовым голосованием, и призвал доверять результатам, особо подчеркнув, что не собирается заявлять о своей победе, пока не результаты не получат независимую сертификацию.

Когда речь пошла о массовых беспорядках и столкновениях в стране после гибели афроамериканца во время задержания его полицейскими, Байден обвинил Трампа в расизме. В ответ Трамп сказал, что Байден потакал насилию и был "обведен вокруг пальца" левыми радикалами. На это Байден ответил заявлением, что Трамп потакает ультраправым.

Байден обвинил Трампа в том, что тот якобы не платит налоги. Кандидат от республиканцев заверил, что заплатил "миллионы" подоходного налога, пообещав в скором будущем обнародовать свою налоговую декларацию.