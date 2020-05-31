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NEWSru.co.il :: В мире31 мая 2020 г., 07:07

Акции протеста в городах США против "произвола полиции": множество пострадавших

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Акции протеста в городах США против "произвола полиции": множество пострадавших

В городах США продолжаются акции протеста, начавшиеся после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, умершего во время задержания полицейскими.

Массовый протест против произвола полиции в США. Фоторепортаж

В субботу, 30 мая, в Вашингтоне, неподалеку от Белого дома, участники акции протеста против "произвола полиции" сожгли несколько автомобилей. Одна из машин, Chevrolet Suburban, могла принадлежать правоохранительным органам. Полицейские применили спецсредства для разгона толпы.


В Нью-Йорке протестующие перекрыли движение транспорта на Манхэттене. Полиция применила перцовый газ для разгона демонстрантов. Некоторые из нарушителей порядка были задержаны.

В Филадельфии в ходе столкновений с протестующими пострадали не менее 13 полицейских. Демонстранты подожгли четыре автомобиля полиции. В районах, где происходят беспорядки, разбиты витрины, разграблены многие магазины. В акциях протесты участвуют тысячи молодых людей. В городе введен комендантский час.

В Миннеаполисе протестующие игнорируют распоряжение властей о введении комендантского часа. Но сведений о серьезных столкновениях за последние сутки не поступало. Накануне в городе были подожжены многие здания, в том числе полицейский участок.

Во время митинга протеста против произвола полиции, проходившего в Окленде, был застрелен сотрудник полиции. Его коллега получил ранения. После происшествия полиция задержала около 200 участников акции. Всего в митинге, быстро переросшем в беспорядки, участвовали более 7500 человек. Протестующие громили и грабили магазины, оказавшиеся у них на пути, поджигали машины и нападали на полицейских.

Поступали также сведения о беспорядках в Лос-Анджелесе, Атланте, Колумбусе, Хьюстоне, Далласе, Лас-Вегасе, Детройте, Луисвилле, Майами, Денвере и других городах.

Напомним, что 25 мая полиция Миннеаполиса получила сообщение о том, что некий гражданин пытается использовать поддельные документы в кафе Cup Foods Minnesota. Прибыв к месту происшествия, стражи порядка обнаружили подозреваемого, Джорджа Флойда, и потребовали, чтобы он вышел из машины. Тот оказал сопротивление, в результате чего у него, по словам одного из полицейских, "возникли проблемы со здоровьем", и он умер в больнице. Позже в соцсетях было выложено видео задержания этого человека. На записи видно, как офицер полиции прижимает коленом шею Флойда, который лежит на асфальте, тот задыхается и произносит, что ему нечем дышать. По следам этого происшествия четверо сотрудников полиции Миннесоты были уволены. На следующий день в Миннеаполисе начались акции протеста под лозунгом "Правосудие для Джорджа". В течение следующих нескольких дней беспорядки охватили более десяти городов США.


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